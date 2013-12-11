مديرعامل جدید شركت عمران شهر پرند معرفی شد/تاکید بر تكميل واحدهاي مسكن مهر

به گزارش خبرنگار مهر با حكم معاون وزير راه و شهرسازي، «باران هاشم­زهی» به­ عنوان مدیرعامل شهر جديد پرند منصوب و جايگزين حبيب الله چاغروندی شد.

بر اساس این گزارش، عصر امروز طي مراسمي با حضور نريمان، معاون وزير راه و شهر سازي و مدير عامل شهرهاي جديد كشور، اعضاي هيئت مديره شركت عمران شهرهاي جديد كشور، معاون سياسي و انتظامي فرمانداري شهرستان رباط كريم و اعضای هيئت مديره و كاركنان شركت عمران پرند از زحمات يك ساله حبيب الله چاغروندي قدرداني و باران هاشم زهي به عنوان مدير عامل جديد شركت عمران شهر جديد پرند معرفي شد.

محسن نریمان، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در مراسم معرفی هاشم زهي بر ضرورت تكميل واحدهاي در دست ساخت مسكن مهر پرندتاکید کرد.

استفاده از بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري در بخشهاي تاسيسات روبنايي مسکن مهر

معاون وزير راه و شهر سازي گفت: استفاده از توان بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري در بخشهاي تاسيسات روبنايي مورد نياز با مدل برد- برد به منظور تسريع در خدمات رساني بهتر به ساكنين شهر پرند ضروری است.

چاغروندي هم در این مراسم با تشكر از كاركنان شركت عمران پرند گفت: با توجه به حجم وسيع عمليات عمراني اين شهر در سالهاي گذشته و سالهاي اخير، شهر پرند چنان گسترش يافته كه مديريت عمراني و بهسازي اين شهر با برخي از استانها برابري مي كند.

وي افزود: با موافقت افزايش سقف تسهيلات واحدهاي در دست ساخت مسكن مهر لنگرو اقدامات صورت گرفته در بخش تكميل واحدهاي مسكن مهر و تاسيسات زيربنايي و روبنايي، روند تكميل و تحويل واحدها از سرعت بيشتري برخوردار خواهد شد.