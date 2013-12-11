به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند(ه) ماده(10) قانون پولی و بانکی کشور-مصوب 1351- تصویب کرد؛ سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته های احتیاطی از مبلغ سی و یک هزار میلیارد(000/000/000/000/31) ریال به مبلغ سی و هفت هزار میلیارد(000/000/000/000/37) ریال افزایش یابد.



با موافقت دولت، سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته های احتیاطی به سی و هفت هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.



به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند(ه) ماده(10) قانون پولی و بانکی کشور-مصوب 1351- تصویب کرد؛ سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته های احتیاطی از مبلغ سی و یک هزار میلیارد(000/000/000/000/31) ریال به مبلغ سی و هفت هزار میلیارد(000/000/000/000/37) ریال افزایش می یابد.



این مصوبه مورخ 19/9/1392 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.



