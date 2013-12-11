به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند(ه) ماده(10) قانون پولی و بانکی کشور-مصوب 1351- تصویب کرد؛ سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته های احتیاطی از مبلغ سی و یک هزار میلیارد(000/000/000/000/31) ریال به مبلغ سی و هفت هزار میلیارد(000/000/000/000/37) ریال افزایش یابد.
با موافقت دولت، سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته های احتیاطی به سی و هفت هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند(ه) ماده(10) قانون پولی و بانکی کشور-مصوب 1351- تصویب کرد؛ سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته های احتیاطی از مبلغ سی و یک هزار میلیارد(000/000/000/000/31) ریال به مبلغ سی و هفت هزار میلیارد(000/000/000/000/37) ریال افزایش می یابد.
این مصوبه مورخ 19/9/1392 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
با تصویب هیئت وزیران صورت گرفت؛
افزایش سرمایه بانک مرکزی از محل اندوختههای احتیاطی
با موافقت دولت، سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته های احتیاطی به سی و هفت هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند(ه) ماده(10) قانون پولی و بانکی کشور-مصوب 1351- تصویب کرد؛ سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته های احتیاطی از مبلغ سی و یک هزار میلیارد(000/000/000/000/31) ریال به مبلغ سی و هفت هزار میلیارد(000/000/000/000/37) ریال افزایش یابد.
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