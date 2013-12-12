به گزارش خبرنگار مهر، "پسر نوجوانی که در مقطع راهنمایی تحصیل میکند، با وجود مخالفت خانواده، در فعالیتهای انقلابی شرکت دارد. پدر او یک نقاش ساختمان است و تمایلی برای حضور فرزندش در این قبیل برنامهها را ندارد، اما این نوجوان با همکاری دوستانش از رنگهای نقاشی پدر برای شعارنویسی استفاده میکند و در نهایت خانواده به علایق و انگیزههای وی پی برده و از او حمایت میکنند."
این خلاصهای از داستان کوتاه "زمستان مردی" است که به زبان نویسنده اش، سیده عذرا موسوی بیان میشود. اثری که توانسته است، مقام نخست یازدهمین جشنواره شعر و داستان سوره را برای خانم نویسنده به ارمغان بیاورد.
در دو سالی که موسوی در این جشنواره شرکت کرده است، موضوعات جشنواره در زمینههای خانواده، دفاع مقدس، انقلاب، و ... بوده که او با نگارش این اثر حضور خود را در ادبیات کودک و نوجوان با موضوع انقلاب به تصویر کشیده است.
سیده عذرا موسوی، 7 سال است که به صورت جدی وارد حوزه داستان نویسی شده است. هر چند که در دوران دبیرستان نیز دست به قلم بوده اما از اوایل سال 86، کار خود را آغاز کرده است و کارهایی مشترک با دیگر نویسندگان ارائه کرده است.
«فرشه بی ادبی» یکی از کارهای دانشجویی است که با مشارکت وی به چاپ رسیده است.
حمایتی از چاپ آثار نویسندگان نوقلم نمیشود
سخن از هزاران کار نکرده که میشود، او در گفتگو با مهر، از نبود حمایت از سوی پیشکسوتان میگوید: در جشنوارهها گوشزد میشود و به جوانها نهیب میزنند که گرفتار جشنوارهها نشوید و کتاب چاپ کنید اما وقتی که پای چاپ اثر در میان میآید از نویسندههای جوان حمایت نمیشود.
موسوی ادامه میدهد: نیاز به آمارهای مدون نیست، کافی است به محلهای فروش کتاب مراجعه کنید تا متوجه شوید که در بخش شعر، شاعران زودتر موفق به چاپ اثر میشوند، اما در بخش داستان این طور نیست.
تجدید چاپ آثار پیشکسوتان و بیتوجهی به آثار نویسندههای جوان
وی افزود: چندی پیش یکی از ارگانهای دولتی تلاش داشت از نوقلمها حمایت کند، اما بعد از مدتی این حرف نتوانست جامه عمل بپوشد و در اندازه حرف باقی ماند اما خبر شگفت انگیزتر آن موقعی بود که شنیده شد، تمام آثار پیشکسوتان قرار است تجدید چاپ شود.
دارنده مقام نخست یازدهمین جشنواره شعر و داستان سوره این قبیل اتفاقات را مانعی برای ادامه مسیر توسط نوقلمان عنوان میکند.
وی با تمام احترامی که برای اساتید و پیشکسوتان حوزه داستان نویسی دارد، معتقد است، آثار ابتدایی یک نویسنده مطرح که در دهه 60 به چاپ رسیده است، برای تجدید چاپ در دهه 90 از جایگاه سابق برخوردار نیست، در این دهه نویسندههای جوان آثار بهتری خلق کردهاند.
داستان نویسان از حال هم باخبر نیستند
استان قم از نظر تعداد نویسنده و شاعران از بسیاری استانها رتبه خوبی دارد و این هنرمندان در سطح کشور افتخارات خوبی کسب کردهاند، حضور برگزیدگان قمی در جشنوارهها در حالی است که از برخی استانها، حتی یک شرکت کننده هم وجود ندارد.
دارنده مقام نخست یازدهمین جشنواره شعر و داستان سوره، از موازی کاری دستگاهها گلایه دارد و به نبود سیستم جامع برای تعامل نویسندگان در استان اشاره میکند.
وی با بیان اینکه داستان نویسان از حال هم با خبر نیستند، میگوید: در شهر قم یک مجمع یا انجمنی که بتواند تمام نویسندگان خود را دور هم جمع کند، وجود ندارد.
برنامه دستگاه ها مستقل از یکدیگر است
موسوی همچنین از نبود برنامههای منسجم در بین دستگاههای متولی بخش داستان نیز سخن میگوید: ارگانها به صورت مستقل عمل میکنند. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامههای خود را دارد، جشنوارههای مختلف از سوی ادارات و سازمانهای مختلف برگزار میشود و هریک برنامههای خود را دارند.
این نویسنده جوان به تعداد هنرمندان در قم اشاره میکند و یادآور میشود: این افراد تعامل خوبی با یکدیگر ندارند، یک داستان نویس در یک گروه کارهای خوبی ارائه میدهد، اما گروههای دیگر این فرد را نمیشناسند و در واقع زمینه پیشرفت وی به آسانی فراهم نمیشود.
انجمن شعر و داستان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در قم بعد از مدتی فعالیت به انجمن شعر تبدیل شد و دوباره بعد از مدتی به انجمن ادبی تغییر نام دارد و تعداد نویسندههای زیادی را توانست جذب کند اما این نقص همچنان وجود دارد.
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