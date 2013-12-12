مجتبی جمالی‌سلطان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یک وزارتخانه واحد برای برگزاری برنامه‌ها و مسابقات قرآن در کشور وجود ندارد، گفت: بهمین دلیل برگزاری برنامه‌های قرآنی در ادارات و سازمان‌های مختلف باعث موازی‌کاری‌های فراوان می‌شود.

وی در زمینه مشکلات فعالان قرآنی نیز اضافه کرد: در کشور مصر قاریان و فعالان قرآن فقط به فعالیت‌های حفظ یا قرائت می‌پردازند و از نظرمالی نیز تأمین می‌شوند اما در ایران اینگونه نیست.

مسئول برگزاری مسابقات قرآن اوقاف در همدان افزود: این امر منجر می‌شود دیگر دغدغه‌ایی برای گذران زندگی نداشته باشند و سطح بالایی در زمینه فعالیت قرآنی داشته باشند.

ادارات در برعهده گرفتن کارهای زمین‌مانده هیچ مسئولیتی برعهده نمی‌گیرند

جمالی سلطان عنوان داشت: یک وزارتخانه واحد برای برگزاری برنامه‌ها و مسابقات قرآن در کشور وجود ندارد و ادارات نیز در برعهده گرفتن کارهای زمین‌مانده هیچ مسئولیتی برعهده نمی‌گیرند.

وی بیان داشت: اگر وضعیت بودجه‌ها به گونه‌ای باشند که ادارات و سازمان‌ها برای برگزاری برنامه‌های قرآنی به مشکل برنخورند در رشد و پیشرفت فعالان قرآنی موفق خواهند بود.

مسئول برگزاری مسابقات قرآن اوقاف در همدان در پایان سخنانش تاکید کرد: تشکیل یک سازمان منسجم قرآن باعث بهترشدن فعالیت‌های قرآنی می‌شود که این مهم باید در راستای تبیین و ترویج مباحث قرآنی مورد توجه باشد.