تردد در محور تهم - چورزق و گردنه های زنجان با زنجیر چرخ امکان پذیر است

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اثر بارش برف و کولاک محور تهم به چورزق گردنه آق یدک، دندی به تخت سلیمان، سلطانیه به خدابنده گردنه ده جلال ، ابتدای محور زنجان به دندی گردنه قلی کندی و محور زنجان به طارم گردنه خان چایی برای تردد نیاز به زنجیر چرخ دارند.



وی همچنین اظهار داشت: در حال حاضر بارش برف در همه حوزه های استحفاظی شهرستان خدابنده و جاده ترانزیت و اتوبان زنجان - قزوین و زنجان - تبریز آغاز شده بنابراین به همراه داشتن زنجیر چرخ الزامی است.

مسئول مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: با توجه به اینکه در فصل زمستان هستیم مسافران با کسب اطلاعات از وضعیت راهها اقدام به مسافرت کنند.

خوشکام تاکید کرد: رانندگان با توجه به قرار گرفتن در روزهای بارش به تجهیزات ایمنی مجهز باشند چرا که با امکانات و تجهیزات ایمن سفر کردن سلامتی خود و دیگران را تضمین می کنند.

وی در ادامه به رانندگان توصیه کرد برای تردد در محورهای مواصلاتی استان زنجان از لوازم گرمایشی و زنجیر چرخ استفاده کنند چرا که در این فصل به علت نامساعد بودن هوا و لغزنده بودن جاده ها رانندگی کردن بسیار سخت است که در این راستا استفاده از زنجیر چرخ سرعت را کنترل می کند.

مسئول مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان یادآورشد: رانندگان می توانند با ارسال پیامک به سامانه 1000241141 از وضعیت راه های استان زنجان با خبر شوند و همچنین مسافران می‌توانند از طریق تلفن گویای 141 از وضعیت جاده های استان آگاهی پیدا کنند.

خوشکام همچنین به بانوان باردار توصیه کرد اگر کار ضروری داشته باشند اقدام به مسافرت کنند و قبل از مسافرت هم از وضعیت راه و هوا باخبر شوند چرا که در چنین وضعیتی سفر برای آنها در جاده های زنجان بسیار خطرناک است.