ناتاشا اميري درباره " زنان قبل از انقلاب " رمان مي نويسد







به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، وي درباره فضايي كه اين رمان در آن اتفاق مي افتد ، گفت : ماجراهاي اين رمان برخلاف كارهاي پيشينم دردوران قبل از انقلاب اتفاق مي افتد . اين رمان ماجراي زندگي سه دختر در يك دوره زماني چهل ساله است ،داستان از سالهاي دهه چهل آغاز مي شود و به سالهاي دهه شصت مي رسد .

اميري تصريح كرد : اگرچه اين رمان درباره وقايع پيش از انقلاب اتفاق مي افتد اما من آن را يك رمان تاريخي نمي دانم و تنها از وقايع تاريخي براي روايت داستان استفاده كرده ام وقصدم اين نبوده كه خود تاريخ را روايت كنم .

به گزارش مهر از وي مجموعه داستان « آنكه شبيه تو نيست » با نه داستان كوتاه : آنكه شبيه تو نيست ، كدخدا ، غمباد ، اوعاشق قاتلش شده است ، عرض حال نسل ششم ما ، كلمه كثيف ، ويرگول وداستان يكي همين نزديكي ها ، با 200صفحه منتشر خواهد شد .

ناتاشا اميري در باره كتابي كه هم اكنون در دست دارد ، گفت : هم اكنون سرگرم كار برروي رماني هستم كه طرح كلي و پيرنگ آن به پايان رسيده است .



وي افزود : من براي نوشتن طرح اين داستان با افراد زيادي گفت و گو كرده ام و اين داستان را براساس زندگي واقعي آدم ها مي نويسم ؛ اين داستان به تعبيري درباره مسائلي است كه پيش از انقلاب پيش آمد و مسير زندگي بسياري از آدم ها را تغيير داد .