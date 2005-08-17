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۲۶ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۱۶

/ اختصاصي مهر /

ناتاشا اميري درباره " زنان قبل از انقلاب " رمان مي نويسد

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : ناتاشا اميري - نويسنده اي كه پيشتر از او آثاري چون : « با من به جهنم بيا » و مجموعه داستان « آنكه شبيه تو نيست » را خوانده ايم ، سرگرم تاليف رماني تاريخي با موضوع " زندگي زنان قبل از انقلاب " در ايران ، شده است .



به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، وي درباره فضايي كه اين رمان در آن اتفاق مي افتد  ، گفت : ماجراهاي اين رمان برخلاف كارهاي پيشينم دردوران قبل از انقلاب اتفاق مي افتد . اين رمان ماجراي زندگي سه دختر در يك دوره زماني چهل ساله است ،داستان از سالهاي دهه چهل آغاز مي شود و به سالهاي دهه شصت مي رسد .

اميري تصريح كرد : اگرچه اين رمان درباره وقايع پيش از انقلاب اتفاق مي افتد اما من آن را يك رمان تاريخي نمي دانم و تنها از وقايع تاريخي براي روايت داستان استفاده كرده ام وقصدم اين نبوده كه خود تاريخ را روايت كنم .

به گزارش مهر از وي مجموعه داستان « آنكه شبيه تو نيست » با نه داستان كوتاه :  آنكه شبيه تو نيست ،  كدخدا ، غمباد ، اوعاشق قاتلش شده است ، عرض حال نسل ششم ما ، كلمه كثيف ، ويرگول وداستان يكي همين نزديكي ها ،  با  200صفحه منتشر خواهد شد .

ناتاشا اميري در باره كتابي كه هم اكنون در دست دارد ، گفت : هم اكنون سرگرم كار برروي رماني هستم كه طرح كلي و پيرنگ آن به پايان رسيده است .

وي افزود : من براي نوشتن طرح اين داستان با افراد زيادي گفت و گو كرده ام و اين داستان را براساس زندگي واقعي آدم ها مي نويسم ؛ اين داستان به تعبيري درباره مسائلي است كه پيش از انقلاب پيش آمد و مسير زندگي بسياري از آدم ها را تغيير داد .

کد مطلب 219401

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