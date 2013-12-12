خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: مرور اخبار مهم حوزه ادبیات را در هفته‌ای که گذشت با نگاهی به مراسم اعطای جایزه نوبل ادبیات سال 2013 به آلیس مونرو نویسنده کانادایی آغاز می‌کنیم. روز سه‌شنبه هفته اخیر مراسم اعطای جایزه ادبی نوبل در حالی در استکهلم و با حضور پادشاه این کشور برگزار شد که آلیس مونرو نویسنده کانادایی به عنوان برنده در این مراسم حضور نداشت و آئین اهدای جایزه‌اش را از حدود 7000 کیلومتر آنطرف‌تر در شهر ویکتوریا، مرکز ایالت بریتیش کلمبیا در ونکوور کانادا تماشا می‌کرد.

غیبت برنده نوبل در مراسم اعطای جایزه

در این مراسم جنی، دختر آلیس مونرو به جای مادرش به استکهلم پایتخت سوئد رفت تا جایزه مادرش را دریافت کند. مونروی 82 ساله شرایط جسمی مناسبی برای شرکت در این مراسم نداشت، اما کارل هنریک هلدین رئیس هیئت مدیره بنیاد نوبل در سخنرانی افتتاحیه مراسم او را مورد تجلیل قرار داد.

مونرو که صد و دهمین برنده جایزه ادبیات نوبل و تنها سیزدهمین زن برنده این جایزه است، در زمان برگزاری مراسم در خانه دخترش شیلا در ویکتوریا به تماشای مراسم نشسته بود، در حالی که دختر دیگرش جنی جایزه نزدیک به 1.3 میلیون دلاری او را دریافت می‌کرد.

البته او مصاحبه‌ای ضبط شده از خود را برای این مراسم فرستاد که در آن توضیح می‌داد چگونه بعد از اینکه داستان «پری دریایی کوچک» آندرسن را در کودکی برایش خواندند، در ذهنش شروع به نوشتن داستان کرد. او فکر می‌کرد که این داستان پایانی شدیدا غمگین کننده دارد؛ بنابراین آن را در ذهنش با پایانی خوش بازنویسی کرد. همینطور که سن او بالاتر می‌رفت شروع به خواندن داستان‌هایی کرد که پایان‌هایی کاملاً ناکام داشتند بنابراین ایده‌هایش را تغییر داد و روی به داستان‌های تراژیک آورد. در این مصاحبه مونرو زندگی‌ای را توصیف می‌کند که در آن او، شدیدا وابسته به نویسندگی است.

در این مراسم خانواده سلطنتی سوئد نیز حضور داشتند و کارل گوستاو شانزدهم، پادشاه سوئد جوایز را به برندگان تقدیم کرد.

رشد فروش آثار مونرو بعد از کسب نوبل

در همین رابطه بشنوید از رشد فروش کتاب‌های آلیس مونرو پس از بردن جایزه ادبی نوبل. فروش کتاب‌های این نویسنده کانادایی از زمان اعلام نام او به عنوان برنده نوبل ادبی 2013 بیش از 44.24 درصد تنها در کانادا افزایش یافته است که به معنی تقریبا 44 برابر شدن فروش آنهاست.

در عین حال مقایسه آمار فروش کتاب مونرو با فروش کتاب‌های دوریس لسینگ که در سال 2007 به عنوان برنده نوبل انتخاب شد، نشان می‌دهد، آمار فروش کتاب‌های لسینگ تفاوت چندانی در هفته‌های پس از اعلام نام او به عنوان برنده این جایزه نداشت اما فروش کتاب مونرو به ویژه در سومین هفته پس از اعلام نام او به عنوان برنده این جایزه معتبر، جهشی بیش از سه برابری را نشان می‌دهد و این همان مقطعی است که کتاب «زندگی عزیز» او که آخرین کتاب منتشر شده‌اش نیز هست، با جلد کاغذی به بازار آمد.

بر اساس این گزارش، فروش کتاب‌های مونرو در دیگر کشورها نیز افزایش قابل توجهی داشت و در ایتالیا بیش از چهل برابر و در بریتانیا بیش از 10 برابر شد. در آمریکا کتاب‌های خانم مونرو حدود هفت برابر رشد یافت. مقایسه آمار فروش کتاب‌های جلد سخت و جلد کاغذی آلیس مونرو در 10 کشور نشان می دهد که فروش کتاب‌های مونرو در استرالیا نیز 32 برابر شده است.

پنگوئن کانادا که ابتدا کتاب کاغذی «زندگی عزیز» را در شمارگان 15 هزار نسخه منتشر کرده بود، پس از معرفی وی به عنوان برنده نوبل، 52هزار نسخه دیگر را به بازار فرستاد. به گفته نیکول وینستنلی رییس این انتشاراتی، در هفته اول فروش «شادی زیاد» و در هفته اول فروش جلد کاغذی آن حدود 400 نسخه از این کتاب ها به فروش رسیده بود در حالی که در هفته اول فروش «زندگی عزیز» این آمار به 4500 نسخه رسید.

طبق آمار پنگوئن کانادا در هفته اول پس از اهدای جایزه نوبل به آلیس مونرو بیش از 140 هزار نسخه از کتاب‌های وی به فروش رسید. رندوم هاوس کانادا نیز که ناشر کتاب‌های وی در جلد سخت است، بیش از 20 هزار نسخه به فروش رساند و بلافاصله پس از اعلام نام برنده 25 هزار نسخه از کتاب‌های وی به فروش رسید.

یوسا جایزه «آزادی» را هم به خانه برد

خبر دیگر اینکه، ماريو وارگاس يوسا، دیگر نويسنده برنده جایزه ادبی نوبل، جايزه آزادی كورتس‌ ده‌كاديس 2014 موسوم به «آزادی» را از آن خود کرد. او از سوی شهرداری شهر كاديس به عنوان برگزاركننده جايزه، برای دفاع از مفهوم آزادی به صورت ادبی و با استفاده از ادبيات، در قالب‌های مختلف مطبوعاتی و سياسی شایسته دریافت این جایزه شناخته شد.

يوسا در مراسم اعطای این جایزه، با اعلام خوشحالی و تتقدیر از اهدای این جایزه به او، شهر کادیس را برای ارتباط تنگاتنگ با آرمان‌هاي دموكراسی خواهی اسپانيا ستود.

جايزه آزادي ‌كاديس كه از سال 2009 اهدا می‌شود، برای تلاش آزاديخواهانه در آمريكای لاتين و اسپانيا تاکنون به رئيس جمهوری كلمبيا، نخست وزير سابق اسپانيا، رئيس جمهوری سابق برزيل، پادشاه اسپانيا و سال پیش به خوسه موخيكا ریيس جمهوری اروگوئه اهدا شده است.

برای تجلیل از این نویسنده پرویی که از مهم‌ترين رمان‌نويسان و نويسندگان معاصر است و نوبل ادبيات 2010 را در کارنامه دارد، این هفته بزرگداشتی نیز در مکزیک برگزار و از پنجاهمين سالگرد انتشار رمان «شهر و سگ‌ها» تقدیر شد.

اعلام نام اعضای هیئت انتخاب و خرید کتاب و هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات ناشران برای اولین بار

خبر دیگری که در این هفته توجه اهالی کتاب را به خود معطوف کرد، اعلام نام اعضای هیئت انتخاب و خرید کتاب ارشاد بود. سیدعباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی احكام جداگانه اعضای هیئت انتخاب و خرید كتاب این معاونت را منصوب كرد. اسامی این افراد برای اولین بار از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می‌شود.

طی این احكام كامران فانی، محمدعلی مهدوی‌راد، علی‌اصغر محمدخانی، علی اوجبی، محمدكاظم شمس، احمد كمالی‌نژاد، مصطفی امیدی، حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی به مدت دو سال به عنوان عضو «هیئت انتخاب و خرید كتاب» منصوب شدند.

همچنین برای اولین بار، رئیس و اعضای هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات ناشران معرفی شدند. صالحی در احكام جداگانه‌ای، همایون امیرزاده را به عنوان نماینده تام‌الاختیار و رئیس هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات ناشران و محمدعلی مهدوی‌راد، محمدرضا وصفی، نادر قدیانی، احمدعلی محسن‌زاده و محمدكاظم شمس را به عنوان اعضای این هیئت منصوب کرد. جلسات هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات ناشران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت امور فرهنگی تشكیل می‌شود.

برکناری حمیدزاده در میانه داوری‌های کتاب سال

اتفاق دیگری که در حوزه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد رخ داد، تغییر دبیر علمی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران بود. بر این اساس نجفقلی حبیبی با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیر علمی جایزه کتاب سال منصوب و جایگزین مجید حمیدزاده شد که از سال 1389 این مسئولیت را بر عهده داشت. نجفقلی حبیبی پیش از این سابقه ریاست بر دانشگاه علامه طباطبایی را در کارنامه خود دارد.

12 آبان 89 بود که بهمن دری اخوی معاون وقت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی مجید حمیدزاده را به عنوان دبیر جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

غیبت شفیعی کدکنی در مراسمی که خودش پیشنهاد برگزاری آن را داده بود

خبر دیگر اینکه، در هفته اخیر دانشجویان دانشگاه تهران برای استاد پیشکسوت و بازنشسته جغرافیای تاریخی خود، دکتر منوچهر ستوده جشن تولد 100 سالگی گرفتند. در مراسم نکوداشت یکصدمین سال تولد ستوده که پیشنهاد آن را محمدرضا شفیعی کدکنی به دانشجویان گروه تاریخ ارائه کرده بود و در تالار فردوسی دانشکده ادبیات این دانشگاه برگزار شد، استادان برجسته تاریخ و فرهنگ ایران از جمله محمدابراهیم باستانی پاریزی، محمدعلی اسلامی ندوشن، مظاهر مصفا و شیرین بیانی و همچنین جمع زیادی از دانشجویان دانشگاه تهران حضور داشتند.

منوچهر ستوده ایران شناس پیشکسوت در این مراسم خطاب به دانشجویان گفت: تمام دقایق و ساعاتتان را باید صرف کارهای مثبت و مفید کنید و اگر بخواهید عمر را تلف کنید، هیچ وقت به جایی نخواهید رسید.

در این برنامه ضمن نمایش فیلم مستندی درباره این ایران شناس پیشکسوت و همچنین اجرای تک نوازی تار و ویولن توسط دو تن از دانشجویان هنرمند دانشگاه تهران، لوح‌های تقدیر و هدایایی از مراکز علمی و دانشگاهی و نیز چهره های آکادمیک به استاد منوچهر ستوده اهدا شد.

بودجه پیشنهادی برخی از مهمترین دستگاه‌های فرهنگی در سال 93

خبر دیگری که توجه اهالی فرهنگ را به خود جلب کرد، اعلام جزئیات ارقام بودجه پیشنهادی در سال 1393 برای دستگاه‌های مختلف فرهنگی بود. بر اساس لایحه بودجه سال 93 که از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، سازمان صدا و سیما با 967 میلیارد تومان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با 623 میلیارد تومان بودجه پیشنادی، در صدر دستگاه‌های مشمول بودجه فعالیت‌های فرهنگی ایستاد‌ه‌اند.

همچنین بر اساس اعلام، برای فرهنگستان زبان و ادب فارسی 84000 میلیون ریال، برای بنیاد ایرانشناسی 62028 میلیون ریال، برای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 444514 میلیون ریال، برای کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (جدا از مجلس) 146600 میلیون ریال، برای شورای عالی انقلاب فرهنگی 399311 میلیون ریال، برای حمایت از نشر کتاب و مطبوعات: 1500000 میلیون ریال، برای سازمان تبلیغات اسلامی 2350569 میلیون ریال و برای شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 591882 میلیون ریال، بودجه در سال 1393 پیشنهاد شده است.

همه چیز مهیای برپایی بیستمین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی

اما بشنوید از تکمیل ظرفیت بیستمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی تهران با قطعی شدن حضور 490 شرکت داخلی و خارجی. رئیس شرکت نمایشگاهی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی از تکمیل تمام ظرفیت این نمایشگاه خبر داد و آخرین آمار ثبت نام قطعی شرکت‌های داخلی و خارجی در این دوره از نمایشگاه را به شرح زیر اعلام کرد:

بخش شرکت‌های داخلی: تاکنون 520 شرکت فرم ثبت نام گرفته‌اند که از این تعداد حضور 420 شرکت قطعی شده است. متراژ اختصاص یافته به این بخش (ریالی) 14 هزار و 200 مترمربع در فضای سرپوشیده و 100 مترمربع در فضای باز است. بخش شرکت‌های خارجی: ثبت نام 70 شرکت خارجی قطعی شده و متراژ اختصاص یافته به این بخش (ارزی) هم 130 مترمربع است.

به گفته غفاری رهبر، ظرفیت سالن‌های 31 آ و 31 ب، 35، 38، 40، 41، 44 آ و 44 ب به طور کامل پُر شده اما با توجه به تقاضاها، این احتمال وجود دارد که سالن 37 هم به فضای نمایشگاه اضافه شود.

بیستمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی پنجشنبه 28 آذر در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران گشایش می‌یابد و تا 1 دیماه دایر خواهد بود.