خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: مرور مهمترین اخبار حوزه رسانه را با خبری درباره ازسرگیری انتشار یک ماهنامه ادبی پس از یک سال وقفه در انتشار آغاز می‌کنیم. شماره جدید ماهنامه شیراز پس از یکسال وقفه در انتشار به سردبیری موسی بیدج و مدیر مسئولی محسن مومنی شریف از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد.

در مجله شماره 16 شیراز با یکسال تاخیر به سردبیری موسی بیدج و توسط دفتر ادبیات ایران و عرب حوزه هنی منتشر شده است، به موضوع ادبیات امروز ایران اسلامی پرداخته شده و در آن مطالب متنوعی چون شعر، داستان، مقالات، معرفی کتاب، نقد و پژوهش به چاپ رسیده است.

قاسم محمودی پژوهشگر ایرانی ساکن اهواز در بخش مقالات این نشریه به موضوع ادبیات عرب خوزستان پرداخته و مصادیقی از بزرگان این خطه را برای آشنایی بیشترمخاطبان و خوانندگان عرب زبان بیان کرده است. مقاله طنز سید جواد موسوی را هم حیدر نجف به عربی ترجمه کرده است.

در این شماره «شیراز» و در بخش شعر نیز یادی از طاهره صفارزاده شاعر پیشکسوت انقلاب شده و منظومه سفر عاشقانه این هنرمند به زبان عربی ترجمه و منتشر شده است. سروده‌هایی از محمدحسین جعفریان و سیدعلی میرباذل از دیگرمطالب بخش شعر است که ترجمه و منتشر شده‌اند.

در بخش داستان این نشریه نیز داستان‌هایی از احمد عربلو، حسین فتاحی و بهرام صادقی به چشم می‌خورد که توسط قاسم محمودی، مریم حیدری و جمال کاظم ترجمه شده است.

مجله عربی زبان شیراز در کشورهای عربی چون لبنان، کویت، مصر و عراق و... توزیع می‌شود و آخرین شماره آن در تابستان سال گذشته به چاپ رسیده بود.

اما بشنوید از نامه وزیر ارشاد به رئیس جمهور درباره مشکلاتی که برای بیمه اهالی فرهنگ، هنر و رسانه به وجود آمده است. آنگونه که مدیرعامل صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان گفته، علی جنتی وزیر ارشاد در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور خواستار آن شده که بدهی انباشته این صندوق بابت بیمه اهالی فرهنگ، هنر و رسانه، جزو دیون دولت به تامین اجتماعی محاسبه شود.

جنتی همچنین به معاونت اداری و مالی این وزارتخانه دستور اکید داده است که بدهی انباشته ناشی از بیمه اهالی فرهنگ، هنر و رسانه توسط صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان، در بودجه سال آینده دیده شود و در تدوین آن، بودجه صندوق ترمیم و بلکه جبران شود.

50 نشریه و پایگاه اطلاع‌رسانی دیگر مجوز فعالیت گرفتند

خبر دیگر در حوزه رسانه، صدور مجوز برای 50 نشریه و پایگاه اطلاع رسانی در جلسه هفته گذشته هیئت نظارت بر مطبوعات بود. در این جلسه با تقاضای اخذ پروانه انتشار روزنامه «تهران الیوم» به صاحب امتیازی «موسسه خبرگزاری مهر» و مدیرمسئولی «رضا مقدس» موافقت شد.

همچنین هیئت نظارت بر مطبوعات به هفته نامه‌های «هموطن سلام» به صاحب امتیازی «علی آقا محمدی» و مدیر مسوولی «نامبرده»، «جمعیت» به صاحب امتیازی «جمعیت مستقل ایران اسلامی» و مدیر مسوولی «قدرت علی حشمتیان»، «همکاری ملی» به صاحب امتیازی «حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی» و مدیر مسوولی «سید علی موسوی»، «ارم» به صاحب امتیازی «انجمن روزنامه نگاران مسلمان» و مدیر مسوولی «حسن اختری» و «شکرستان» به صاحب امتیازی «حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی» و مدیرمسوولی «محمد حمزه زاده»، موافقت کرد.

در این جلسه مجوز انتشار دوهفته‌نامه‌های «دانش وسلامت» به صاحب امتیازی «فرهاد صدیق تنکابنی» و مدیر مسئولی «نامبرده»، دو هفته نامه «اقتصاد مرجع» به صاحب امتیازی «محمد ودود حیدری» و مدیر مسوولی «نامبرده»، «هنر وسینما» به صاحب امتیازی «کیوان کثیریان» و مدیر مسوولی «نامبرده»، «جنوب فردا» به صاحب امتیازی «منصور قمر» و مدیر مسوولی «نامبرده»، «نسیم کرمان» به صاحب امتیازی «بنیاد خیریه فرهنگی و تربیتی حاج علی اکبر صنعتی» و مدیر مسوولی «مسعود نیک پور»، «نگاه ما» به صاحب امتیازی «سعید سعیدی» و مدیر مسوولی «نامبرده»، «افق میهن» به صاحب امتیازی «سعید جابری انصاری» و مدیر مسوولی «نامبرده»، «اجاق» به صاحب امتیازی «سید فرید پیمان» و مدیر مسوولی «نامبرده»، «دارالولایه» به صاحب امتیازی «مهدی میجانی» و مدیر مسوولی «نامبرده» و «داد» به صاحب امتیازی «موسسه بین المللی تبیین اندیشه ولایت» و مدیر مسوولی «مسعود زریبافان»، صادر شد.

همچنین ماهنامه‌های «پایژه» به صاحب امتیازی «پرویز صمدی مقدم» و مدیر مسوولی «نامبرده»، «بعد از بازی» به صاحب امتیازی «محمدرضا بامدادیان» و مدیر مسوولی «نامبرده»، «آوای لاله زرد» به صاحب امتیازی «موسسه خیریه حسینعلی اخوان رضایت» و مدیر مسوولی «نسیم عظیم زاده»، «دوستان» به صاحب امتیازی «حمید رضا زاهدی کهنه گورابی» و مدیر مسوولی «نامبرده»، «سمن یار» به صاحب امتیازی «موسسه انجمن حمایت از ورزشکاران، قهرمانان و مربیان نوآوران استان مازندران » و مدیر مسوولی «عباد اسدی آهنگر کلایی»، «سیاق» به صاحب امتیازی «محمد جعفر ایرانی» و مدیر مسوولی «نامبرده»، «روزگار وصل» به صاحب امتیازی «ناصر بزرگمهر» و مدیر مسوولی «نامبرده»، «یاران میهن» به صاحب امتیازی «حجت اله نیکی ملکی» و مدیر مسوولی «نامبرده»، «مجال» به صاحب امتیازی «رضا حسن زاده اشرفی» و مدیرمسوولی «نامبرده»، «فروشگاه» به صاحب امتیازی «محمد رضا محمد یوسفی» و مدیر مسوولی «نامبرده»، «کفشدوزک» به صاحب امتیازی «کوروش اسعدی بیگی» و مدیر مسوولی «نامبرده»، «بازخورد» به صاحب امتیازی «سعید اردکان زاده یزدی» و مدیر مسوولی «نامبرده» و «نبات کوچولو» به صاحب امتیازی «مجتبی سادات سرکی» و مدیر مسوولی «نامبرده»، ممجوز نشر گرفتند.

هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار دوماهنامه «تشریفات» به صاحب امتیازی «علیرضا بیژنی اول» و مدیر مسوولی «نامبرده» هم موافقت کرد.

در این جلسه فصلنامه‌های «Journal Of Applied Pairy Science» به صاحب امتیازی «دانشاه صنعتی اصفهان» و مدیر مسوولی «احمد ارزانی»، «اخلاق در علوم فناوری» به صاحب امتیازی «انجمن اخلاق در علوم و فناوری» و مدیر مسوولی «مصطفی معین»، «راهنمای کار آفرینان و مدیران» به صاحب امتیازی «سید شجاع الدین امامی رئوف» و مدیر مسوولی «نامبرده» و «اضواء الحکمه» به صاحب امتیازی «مجمع جهانی اهل بیت (ع)» و مدیر مسوولی «سید ابوالحسن مخزن موسوی»، مجوز انتشار گرفتند.

همچنین با انتشار دوفصلنامه‌های «اشارات» به صاحب امتیازی «دانشگاه خوارزمی» و مدیر مسوولی «محمد جواد رضایی ره»، «Journal Of Multi Component Reactions» به صاحب امتیازی «دانشگاه گیلان» و مدیر مسوولی «کوروش راد مقدم»، «Caspian Journal Of Obstetric & Gyncology» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی بابل» و مدیر مسوولی «مینا مطلب نژاد»، «علوم ورزشی قم» به صاحب امتیازی «دانشگاه قم» و مدیر مسوولی «محسن اکبر پور» و «Journal Of Heat And Mass Transfer Research» به صاحب امتیازی «دانشگاه سمنان» و مدیر مسوولی «محمد صادق ولی پور» موافقت شد.

در این جلسه همچنین با فعالیت پایگاه‌های اطلاع رسانی ایترنتی «ماهین نیوز» به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی «سید احمد حسینی ماهینی»، «صنعت مرغداری و دامپروری» به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی «سید علی حسینی»، «مردم ساوه و زرندیه» به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی «سکینه منصوری»، «55 آنلاین» به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی «سید محمد زهیر غرضی»، «باز انتخاب» به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی «فرحناز قاضی پور»، «سیاسی نیوز» به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی«حسن عبدل»، «اینترنتی حامی هنر» به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی«امیر فراز»، «اینترنتی فره مشاور» به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی«احمد رضا فتوت»، «اینترنتی معدن نیوز» به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی«امید رضا طالشیان» موافقت شد. هم چنین در این جلسه تقاضای تغییر وضعیت 19 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

تغییر مدیرعامل یک خبرگزاری

اتفاق دیگری که هفته گذشته در حوزه رسانه‌ها در ایران افتاد، تغییر در مدیریت خبرگزاری قرآن (ایکنا) بود. بر این اساس، صابر فرزام با حکم رئیس سازمان جهاد دانشگاهی به عنوان مدیرعامل جدید خبرگزاری قرآن (ایکنا) منصوب و جایگزین سیدمهدی تقوی شد که از سال 1390 به عنوان مدیرعامل ایکنا فعالیت می‌کرد.

خبرگزاری قرآن، فعالیت خود را از سال 1382 آغاز کرد. این خبرگزاری به انعکاس اخبار مربوط به قرآن کریم می‌پردازد. ایکنا وابسته به سازمان جهاد دانشگاهی است.

اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در مورد خبرنگاران، شاید وقتی دیگر

با اینکه آئین‌نامه کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و آئین‌نامه قانون سخت و زیان آور حرفه خبرنگاری در روزهای پایانی دولت قبل برای اجرا به معاونت مطبوعاتی ابلاغ شد، چالش میان وزارت ارشاد و سازمان تامین اجتماعی در این زمینه همچنان به قوت خود باقی است.

مهدی شجاعی، مدیرعامل صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان درباره سرانجام وعده مسئولان سابق وزارت ارشاد برای اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در مورد خبرنگاران و به تبع آن بازنشستگی آنها پس از 20 سال سابقه کار همراه با بیمه گفت: ما به عنوان صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان در راستای اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در مورد حرفه خبرنگاری، آماده پیگیری این موضوع که از دولت قبل در جریان بود، هستیم.

وی افزود: ما آماده‌ایم جلسات گذشته را با دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی که مسئول مستقیم اجرای قانون مذکور است، ادامه دهیم و زمینه اجرای این قانون را برای همه خبرنگاران در سطح کشور که واجد شرایط بهره‌مندی از مزایای آن هستند، فراهم کنیم.

مدیرعامل صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان همچنین اعلام آمادگی کرد، در صورتی که وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی هم همانند وزیر سابق این صندوق را مسئول پیگیری اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در مورد خبرنگاران بداند، این موضوع را به طور جدی و تا رسیدن به نتیجه پیگیری کند.

چندی پیش سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه «طبق قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، افرادی که 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب در فعالیت‌های سخت و زیان‌آور مشغول باشند، می‌توانند بازنشسته شوند» در عین حال گفته بود: سخت و زیان‌آور بودن مشاغل، در قانون دارای شرایط خاصی است.

12 مرداد امسال و چند روز قبل از پایان دولت، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی آئین‌نامه کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و آئین‌نامه قانون سخت و زیان‌آور حرفه خبرنگاری را برای اجرا به معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی این وزارتخانه ابلاغ کرد. با این حال کشمکش در مورد اجرای این قانون همچنان میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان و سازمان تامین اجتماعی، به قوت خود باقی است.