حضور تیم ورزش سه گانه همدان در مسابقات قهرمانی کشور

علی وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت های قهرمانی کشور در رشته سه گانه از امروز پنج شنبه به مدت دو روز در شهرستان کرمانشاه برگزار می شود.

رئیس هیئت سه گانه استان همدان افزود: هر سه تیم نوجوانان، جوانان و بزرگسالان همدان به مربیگری میثم کاظمی دوست و سرپرستی مجید خلیلی در این رقابت ها حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه تیم بزرگسالان را محمدسجاد رحیمی فر، سجاد خدایاری، حامد زهری غلامی و امید سوری تشکیل می دهند، بیان داشت: تیم جوانان را نیز محمد غلامی، سلمان تیموری، ابراهیم آقاجانی، جواد محمودی ومحمد عزیزی تشکیل داده اند.

وحدتی اضافه کرد: تیم امید همدان در ورزش سه گانه را نیز صابر میرزایی و حامد غلامی تشکیل و در این دوره از مسابقات شرکت کرده اند.

وی با بیان اینکه رشته ورزشي سه گانه يا تري اتلون از رشته هاي المپيكي و داراي طرفداران زيادی در جهان است، گفت: اين رشته شامل 1500 متر شنا، 40 كيلومتر دوچرخه سواري و 10 كيلومتر دو صحرانوردي است که به صورت متوالي و پي در پي انجام مي شود و از نظر كارشناسان يك رشته ورزشي سخت و طاقت فرسا محسوب مي شود و از اين رو ورزشكاران اين رشته را مردان آهنين مي نامند.

وی گفت: این ورزش با بخش شنا شروع شده و بلافاصله به دنبال آن دوچرخه سواری و در انتها دو وجود دارد.

وحدتی افزود: بخش شنای آن برخلاف سایر مسابقات شنا در استخرها و آبهای آرام انجام نمی شود بلکه شناگران باید در آب رودخانه یا دریاچه ها این مرحله را انجام دهند و با زیركی از نیروی امواج و آب استفاده كنند و با كمك گرفتن از آن كار شنا را راحت تر انجام دهند.

وی گفت: در این بازی ورزشكار پس از ترك آب عینك شنای خود را رها كرده و كلاه دوچرخه سواری و كفش مناسب آن را می پوشد و بلافاصله بعد از این مرحله نفرات شركت كننده كفش دو می پوشند و وارد مرحله نهایی می شوند.