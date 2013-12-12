به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری که روز گذشته به عنوان استاندار بوشهر معارفه شده بود، صبح پنجشنبه در نخستین روز کاری خود به مناطق زلزله‌زده شهرستان دشتستان رفت و از روند رسیدگی به زلزله‌زدگان این منطقه بازدید کرد.

در این بازدید که تعدادی از مسئولان استان نیز سالاری را همراهی می‌کردند، استانار بوشهر پس از عیادت از حادثه دیدگان در بیمارستان شهید گنجی برازجان، به روستای رهدار رفت و با مردم دیدار و گفتگو کرد.

در این بازدید معاون عمرانی استاندار و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر نیز توضیحاتی در ارتباط با وضعیت بازسازی منازل مسکونی و نحوه ساخت واحدها ارائه کردند.

مصطفی سالاری استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده، اظهار داشت: پیگیری جدی برای تسریع در بازسازی این مناطق در دستور کار است تا مردم کمترین مشکل را داشته باشند.

استاندار جدید بوشهر همچنین سفری به شهرستان دشتی خواهد داشت و در این سفر کاری استاندار بوشهر بعد از ورود به شهرستان عازم مناطق زلزله زده شنبه و طسوج خواهد شد و روند مسائل و مشکلات را بررسی خواهد کرد و در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته قرارخواهد گرفت.

در این بازدید که مدیران استانی و شهرستانی همراهی می کنند هر کدام از مدیران در حوزه کاری خود گزارشی بیان خواهند کرد.

لازم به ذکر است که روز گذشته و با حضور وزیر کشور، مصطفی سالاری به عنوان استاندار بوشهر معارفه شد و از خدمات 15 ماهه فریدون حسنوند استاندار سابق قدردانی شد.