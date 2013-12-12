کمیته نظارت بهداشتی بر تکایا در مرز شلمچه خرمشهر تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، لطیف حیایی اهوازی صبح امروز در نهمین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان خرمشهر در سالن اجتماعات مرکز بهداشت این شهرستان اظهار کرد: در خصوص سامان دهی خروج زوار اربعین حسینی از مرز شلمچه و پخش نذورات در پایانه مرزی کمیته نظارت بهداشتی با مشارکت و نظارت شبکه بهداشت خرمشهر تشکیل شد.



معاون سیاسی - اجتماعی فرماندار خرمشهر افزود: این کمیته که با مسئولیت سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان خرمشهر تشکیل شده است، متولی رسیدگی و نظارت بر هیئت ها و تکایا در هنگام پخش نذورات است که اجرای این نظارت با هماهنگی کامل و با اجازه منطقه آزاد اروند صورت می گیرد.



وی تصریح کرد: از همشهریان نیز تقاضا شده است جهت ارائه خدمات و پخش نذورات حتما رعایت نکات بهداشتی را رعایت و نسبت به دریافت مجوز از این سازمان اقدام نمایند که مرکز بهداشت نیز در این زمینه کمک خواهد کرد.



بدر ادامه این جلسه نیز وضعیت آب شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و سپس وارد دستور کار شد و در خصوص ارائه خدمات بهینه به کاروانهای راهیان نور و آماده سازی و بستر سازی، هماهنگی های لازم به عمل آید که در این جلسه متولیان یادمان شهدای شلمچه نیز حضور داشتند.

