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۲۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۶

فرهمند امین:

سهم کتابخانه های عمومی اردبیل از درآمد شهرداری پرداخت می شود

سهم کتابخانه های عمومی اردبیل از درآمد شهرداری پرداخت می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان اردبیل گفت: طبق توافقات صورت گرفته در آینده نزدیک سهم کتابخانه های عمومی از درآمد شهرداری پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمند امین صبح پنچ شنبه در جلسه بررسی تفاهم نامه های مشترک کتابخانه های عمومی اردبیل با دستگاه ها تصریح کرد: طی صحبتهای صورت گرفته با شهرداری اردبیل سهم 05. درصدی کتابخانه ها از کل درآمدهای شهرداری به این حوزه اختصاص خواهد یافت.

وی ابراز امیدواری کرد با بینش روشن مجموعه شهرداری این تخصیص در اولین زمان ممکن محقق شود.

به گفته فرهمند امین تعامل در توسعه کتابخانه های عمومی تنها وظیفه یک دستگاه نبوده و ضروری است نهادهای مختلف همکاری لازم را داشته باشند.

مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان با بیان اینکه توسعه فضاهای کتابخانه ای می تواند در افزایش سرانه مطالعاتی تاثیر گذار باشد، ادامه داد: در صورتی که هزینه توسعه کتابخانه ها تامین شود اجرای آن در اولویت خواهد بود.

وی تاکید کرد: کتابخانه های عمومی استان آماده عقد تفاهم نامه با دستگاه ها به ویژه دستگاه های فرهنگی است.

کد مطلب 2194074

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