شهرداری تربت حیدریه محکومیت حقوقی دارد/ نهادهای دولتی به شهرداری بدهکارند

مهدی ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرداری بیش از 15 میلیارد تومان محکومیت حقوقی دارد که همه آنها مربوط به سالیان دور نیست و در چند سال اخیر نیز متاسفانه با اهمال کاری مسئولین وقت این محکومیت ها ادامه پیدا کرده است.

وی افزود: شهرداری تربت حیدریه را با 20 میلیارد تومان بدهی و در اوج تورم تحویل گرفته ام و در طول مسئولیتم همیشه با بدهکاری های معوق حقوقی شهرداری دست و پنجه نرم کردم. سهم من شهردار از این همه بدهی چقدر است؟!

ناصری گفت: با وجود این همه بدهی معوق شهرداری امور جاری شهر را نمی توان به هیچ بهانه ای معطل بی پولی شهرداری کرد، به عنوان مثال خط کشی یک چهار راه برای شهرداری 250 میلیون ریال هزینه در برداشته است در صورتی که شاید به تصور همگان این کار بسیار ساده و کم هزینه به نظر می رسد.

با ادامه محکومیت های حقوقی شهرداری اداره امور جاری شهر با اختلال مواجه خواهد شد

شهردار گفت: بسیاری از سازمانهای زیر مجموعه شهرداری مانند اتوبوس رانی و آتش نشانی سازمانهای زیان ده هستند و آتش نشانی شهرداری جمعیتی نزدیک به 400 هزار نفر را در محدوده چند شهرستان پوشش می دهد و از این بابت حتی یک ریال هم از جایی دریافت نمی کنیم.

وی گفت: بالغ بر 95 درصد در آمدهای شهرداری از محل آمدهای مردمی است و کمتر از 5 در صد سهم دولت است که متاسفانه در سال گذشته کمک دولت به شهرداری تربت حیدریه تنها 130 میلیون تومان بوده است.

ناصری افزود:اگر چه از زمان مسئولیتم بدهی های فراوانی مانند بدهی شهرداری به سازمان تامین اجتماعی را از سال 1354تا کنون که حدود یک و نیم میلیارد تومان بوده است تسویه کردم، مقداری از بدهی های دارائی و نزدیک به 4 میلیارد تومان محکومیت های حقوقی دیگر را نیز پرداخت نموده ام اما اگر این محکومیت ها ادامه پیدا کند اداره امور جاری شهر با اختلال مواجه خواهد شد.

ادارات و نهادهای دولتی شهرستان بالغ بر 13 میلیارد تومان به شهرداری بدهکارند

شهردار با اشاره به مطالبات فراوان شهرداری از دستگاههای دولتی گفت: ادارات و نهادهای دولتی شهرستان بالغ بر 13 میلیارد تومان به شهرداری بدهکارند و متاسفانه در حالیکه شهرداری بابت بدهی به این دستگاهها اصل بدهی و جرائم دیر کرد آن را هم می پردازد با کوتاهی یا اهمال کاری مسئولین این نهادها شهرداری نمی تواند این مبالغ سنگین مطالبات خود را از آنها دریافت کند.

ناصری تصریح کرد: مطالبات شهرداری تربت حیدریه از شهروندان حدود صد میلیارد تومان است.