برخورد قانونی با نانوایی های متخلف کوثر تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسینی صبح پنج شنبه در جلسه بررسی وضعیت فعالیت نانوایی های کوثر تصریح کرد: مهمترین اعتراض به نحوه خدمات رسانی نانوایی ها تعطیلی زودهنگام و عدم پخت نان است.

وی با بیان اینکه نانوایی موظف به پخت نان از ساعت شش صبح تا 12 و 30 دقیقه ظهر است، اضافه کرد: در صورتی که واحد نانوایی این مهم را رعایت نکند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

به گفته حسینی برخی نانوایان به بهانه کمبود سوخت اقدام به تعطیلی زودهنگام می کنند.

فرماندار کوثر تصریح کرد: در پی بررسی این مهم دوگانه کردن سوخت نانوایی ها و تامین سوخت در دستور کار قرار گرفته است.

وی از شهروندان خواست در راستای اعمال صحیح قانون نانوایان متخلف را به بازرسان و دستگاه های متولی معرفی کنند.