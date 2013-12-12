همایش دوچرخه سواری در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگ دوچرخه سواری دانش آموزان مشهدی که از هفت ناحیه مشهد و با حضور دانش آموزان منطقه تبادکان از میدان شهدا آغاز شده بود ظهر امروز با اهداء جوایز به شرکت کنندگان پایان یافت.

مجتبی جاودانی رئیس هیئت دوچرخه سواری مشهد در پایان این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف از برگزاری این همایش که حدود هزار دانش آموز پسر در آن شرکت کرده بودند ترویج فرهنگ دوچرخه سواری و استفاده از این ورزش مفرح در بین نسل آینده ساز کشور است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه هوای مشهد روزهای زیادی را در وضعیت هشدار یا بالاتر از خطر گذرانده برگزاری یک چنین همایشی بیش از بیش احساس می شد که خوشبختانه با حضور و مشارکت اداره کل آموزش و پرورش استان و همچنین سازمان های دیگری مانند اداره کل ورزش و جوانان استان و همکاری بسیار خوب نیروی انتظامی توانستیم این همایش بزرگ را بدون وقوع هر گونه حادثه برگزار کنیم.

عباسعلی میر سیستانی معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این همایش بیان کرد: جامعه دانش آموزی استان که جمعیت بزرگی را در خود جای داده با رفتن به سمت ورزش می تواند سلامتی نسب آینده را تضمین کند.

در پایان این مراسم که با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان و همچنین مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان برگزار شد به قید قرعه به چهار نفر از شرکت کنندگان دوچرخه و به تعدادی از شرکت کنندگان نیز کارت های هدیه 500 هزار ریالی پرداخت شد.