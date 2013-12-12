به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا صالحی افزود: همه ساله در قالب طرح زمستانی شاهد تعامل و همکاری نزدیک و خوب یگانهای امدادی برای خدماترسانی به مردم در سطح جادههای استان هستیم.
وی، هدف از اجرای طرح را روانی ترافیک، حذف موانع و مشکلات مردم در جادهها، امدادرسانی و کمکرسانی به مردم در جادهها بیان کرد.
فرمانده انتظامی استان زنجان، از آمادهسازی طرح مانیتورینگ جادههای استان با مشارکت دستگاههای امدادی خبر داد و گفت: با راهاندازی این مرکز اشرافیت بر جادهها بیشتر و خدماترسانی هدفمند و سریعتر خواهدشد.
سردار صالحی با بیان اینکه در طرح زمستانی بیش از 104 تیم در جادهها مستقر میشوند، گفت: بیش از یکهزار و 245 نفر نیز به صورت مستقیم خدماترسانی میکنند.
وی با تاکید بر اینکه در هشت ماه سالجاری تصادفات فوتی 8 درصد کاهش داشته است، اظهار کرد: در این مدت 13 نفر نسبت به مدت مشابه سال قبل در جادههای استان کمتر کشته شدهاند.
فرمانده انتظامی استان زنجان از کاهش 23 درصدی تصادفات خسارتی در هشت ماهه سالجاری خبر داد و گفت: این موفقیتها نشان از همکاری خوب و با انگیزه مردم با خدمتگزاری خود در مجموعه پلیسراه و راهور دارد.
برگزاری دوره آشنایی با جرم پولشویی
دوره آموزشی آشنایی با جرم پولشویی در سطح مدیران واحدها ، کارشناسان و کارکنان امور مالی در شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 استان زنجان برگزار گردید.
این دوره آموزشی در راستای اجرای آیین نامه های ابلاغی و با هدف ارتقای سلامت اداری و آشنایی بیشتر کارکنان با مولفه های موضوع پولشویی و تخلفات مالی از مورخ 9/9/92 لغایت 12/9/92 به مدت 16 ساعت در محل سالن جلسات این شرکت برگزار گردید.
در این دوره تعداد 25 نفر از پرسنل این شرکت حضور داشته و سرفصلهایی همچون تعاریف و تارخچه پولشویی ، فرآیند و مراحل عملیات پولشویی ، آثار پولشویی در زمینه های اقتصادی و سیاسی ، ضرورت مقابله با پولشویی و بررسی قانون مبارزه با آن و مباحث دیگر توسط یکی از اساتید مجرب مورد تدریس و تشریح واقع شد.
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