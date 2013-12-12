به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا صالحی افزود: همه ساله در قالب طرح زمستانی شاهد تعامل و همکاری نزدیک و خوب یگان‎های امدادی برای خدمات‎رسانی به مردم در سطح جاده‎های استان هستیم.



وی، هدف از اجرای طرح را روانی ترافیک، حذف موانع و مشکلات مردم در جاده‎ها، امدادرسانی و کمک‌رسانی به مردم در جاده‎ها بیان کرد.

فرمانده انتظامی استان زنجان، از آماده‎سازی طرح مانیتورینگ جاده‎های استان با مشارکت دستگاه‎های امدادی خبر داد و گفت: با راه‎اندازی این مرکز اشرافیت بر جاده‎ها بیشتر و خدمات‌رسانی هدفمند و سریع‌تر خواهدشد.

سردار صالحی با بیان اینکه در طرح زمستانی بیش از 104 تیم در جاده‎ها مستقر می‌شوند، گفت: بیش از یک‌هزار و 245 نفر نیز به صورت مستقیم خدمات‌رسانی می‎کنند.



وی با تاکید بر اینکه در هشت ماه سال‌جاری تصادفات فوتی 8 درصد کاهش داشته است، اظهار کرد: در این مدت 13 نفر نسبت به مدت مشابه سال قبل در جاده‎های استان کمتر کشته شده‎اند.



فرمانده انتظامی استان زنجان از کاهش 23 درصدی تصادفات خسارتی در هشت ماهه سال‌جاری خبر داد و گفت: این موفقیت‎ها نشان از همکاری خوب و با انگیزه مردم با خدمت‎گزاری خود در مجموعه پلیس‌راه و راهور دارد.

برگزاری دوره آشنایی با جرم پولشویی

دوره آموزشی آشنایی با جرم پولشویی در سطح مدیران واحدها ، کارشناسان و کارکنان امور مالی در شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 استان زنجان برگزار گردید.

این دوره آموزشی در راستای اجرای آیین نامه های ابلاغی و با هدف ارتقای سلامت اداری و آشنایی بیشتر کارکنان با مولفه های موضوع پولشویی و تخلفات مالی از مورخ 9/9/92 لغایت 12/9/92 به مدت 16 ساعت در محل سالن جلسات این شرکت برگزار گردید.

در این دوره تعداد 25 نفر از پرسنل این شرکت حضور داشته و سرفصلهایی همچون تعاریف و تارخچه پولشویی ، فرآیند و مراحل عملیات پولشویی ، آثار پولشویی در زمینه های اقتصادی و سیاسی ، ضرورت مقابله با پولشویی و بررسی قانون مبارزه با آن و مباحث دیگر توسط یکی از اساتید مجرب مورد تدریس و تشریح واقع شد.