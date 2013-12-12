به گزارش خبرگزاری مهر،به دنبال انتشار خبر ربوده شدن محمد امين، پسر 5 ساله ای که در تاریخ 6 مرداد سال جاری در جوين از توابع استان خراسان رضوی توسط يک مجرم سابقه‌دار ربوده شده بود؛ برخی از چهره‌های هنری برای كمک در يافتن او اعلام آمادگي كردند. همچنين برخي انجمن‌هاي دفاع از حقوق كودكان نيز با اطلاع از اين حادثه تلخ ضمن ابراز همدردي با خانواده محمد امين، اعلام کردند که برای نجات او از هیچ کمکی دریغ نخواهند کرد.

پدر محمد امين در گفت‌وگو با یکی از رسانه ها از تلاش‌ تازه نيروي انتظامي براي يافتن سرنخي از محمد امين خبر داد و گفت: در ديداری كه با سرهنگ بيدمشكي، فرمانده پليس آگاهي استان خراسان رضوي داشتم ايشان قول دادند موضوع را به‌طور جدي پيگيري كنند. فرمانده آگاهي خراسان رضوي گفت که اين موضوع از جمله مهم‌ترين اولويت‌هاي پليس است.

پدر محمد امين ادامه داد: طبق آنچه كه شنيده‌ام قرار است هفته آينده سرهنگ مصطفايی، فرمانده پليس آگاهي كشور به مشهد سفر و اين پرونده را شخصا بررسي كند.

هرچند ماموران پليس بعد از يک هفته تلاش مرد آدم ربا را در شهر اسفراين رديابي و دستگير كردند اما مرگ او چند ساعت بعد از دستگيری اش تنها سرنخ براي رسيدن به محمد امين را از بين برد. حالا بيشتر از چهار ماه از ربوده شدن پسر 5 ساله مي‌گذرد و هيچ كس از سرنوشت او اطلاعي ندارد.

انتشار این خبر توجه برخی از سینماگران را به خود جلب کرد. در همین راستا فاطمه معتمد آریا، تهمینه میلانی و مهتاب کرامتی برای پیدا کردن پسر بچه 5 ساله ای به نام محمد امین که در مرداد ماه گرفتار آدم ربایی شده، اعلام آمادگی کردند و از پلیس خواستند که از هیچ کمکی دریغ نکنند.

هرجا بخواهند مي‌رويم

فاطمه معتمدآریا بازیگر سینما درباره این آدم ربایی گفت: كودكي ربوده شده و با گذشت چند ماه هنوز خبري از او نيست. دردناک اين است كه هيچ سرنخي از او باقي نمانده و خانواده‌اش مادامي كه خبر قاطعي درباره او نگيرند چشم به راه خواهند ماند.

وی همچنین متذکر شد: وقتي به هر دليل مراجع ذي‌صلاح موفق به انجام مسئوليت خود نمي‌شوند يا موانعي در كار به وجود مي‌آيد هميشه حضور چهره‌هاي محبوب ورزشكار يا هنرمندان مي‌تواند تغييراتي در شرايط ايجاد كند. اين مداخله‌هاي اجتماعي مسئوليت هر چهره‌ ای است كه شهرت و محبوبيت خود را از جامعه گرفته است. مي‌دانم جامعه هنري ما هميشه حاضر بوده در اين موارد همراه با مراجع مسئول براي حل يک مساله همراهي كند.

این بازیگر سینمای ایران تصریح کرد: جامعه هنري ما نسبت به مسووليت شهروندي خود آگاه است و اين آگاهي و علاقه و احساس مسووليت را بارها از خود نشان داده است. اتفاقي كه براي اين خانواده افتاده و رنجي كه پدر و مادر اين كودك متحمل شده‌اند قلب هر انساني را به درد مي‌آورد. شايد حضور من و همكارانم در روند قضايي چنين پرونده‌هايي موثر نباشد، اما شخصا براي اين مردم، براي آن خانواده و مشخصا آن مادر منتظر هر جا كه بگويند مي‌روم و هر كاري انجام خواهم داد، شايد از اين كودک چند دقيقه زودتر خبری برسد.

بايد باشيم

همچنین مهتاب كرامتی یکی دیگر از بازیگران و سفیر حسن نیت یونیسف به وحشت کودک هنگام ربوده شدن اشاره کرد و گفت: تصور كنيد كودكي را كه از كنار پدر هنگامی كه او را به كلاس ورزش مي‌برد ربوده اند. وحشت آن كودک را تصور كنيد و تنهايي بزرگش را. تصويري از پدر اين كودک نديده‌ام. اما مردي در ذهنم نقش مي‌بندد با چشم‌هاي حيران، با مسئوليت بزرگي كه بر عهده‌اش گذاشته شده، با رنجي كه كشيده تا دست خالي به خانه برگردد و به همسرش خبر دهد كه بدترين روز زندگیشان چطور رقم خورد.

این بازیگر در ادامه افزود: لابد حالا با جزييات تمام هر ثانيه آن روز شوم را به ياد مي‌آورد. اين داستان تلخ مي‌توانست چند روز بعد تبديل به خاطره‌ای شود با پايان خوش. دزد در زندان بود و كودک در خانه. اما نشد. اين داستان بدترين داستان شد و حالا چند ماه است كه داستان در بدترين و شكنجه‌بارترين قسمت‌هايش ثابت مانده است.

کرامتی تصریح کرد: كاش مي‌دانستم صدای ما تا كجا خواهد رسيد، تا كدام مسئول و مامور خواهد رسيد كه بگويم "خواهش مي‌كنم" هر طور كه مي‌توانيد حركتي به اين قسمت تلخ بدهيد. ريتم اين داستان كند و پر انتظار را تند كنيد و بگذاريد اين داستان تمام شود. ما بايد باشيم. ما كارمان، شهرت‌مان، امكانات كم و زيادمان براي اين مردم، براي بچه‌هاي اين كشور است. ما بايد باشيم.

صورت مساله را پاک نكنيد

تهمينه ميلاني کارگردان سینمای ایران در ارتباط با این واقعه گفت: اين بار اولي نيست كه مردم از ماموراني كه با آنها ارتباط مستقيم دارند، ضربه مي‌خورند. تجربه به من ثابت كرده كه گاهي عملكرد يک مامور از رييس ارگانش مهم‌تر است چرا كه حلقه ارتباطي مردم با ارگان‌هاي دولتي، همين ماموران هستند.

وی در ادامه افزود: در ايران، آدم‌های كم‌دانش و آموزش نديده‌ در حلقه ارتباطي با مردم انجام وظيفه و گاهي به‌گونه‌ اي رفتار مي‌كنند كه باعث اتفاقات ناگوار مي‌شود. قطعا مسئول ارگاني مثل پليس مي‌خواهد به مشكل كمک كند اما ماموري كه با مردم ارتباط دارد به دليل اينكه آموزش نديده گاهي رفتاري با مجرم دارد كه به جاي حل مشكل، مشكلي ديگر درست مي‌كند.

این کارگردان به آموزش اصولی حلقه های اتصال ارگان ها با مردم اشاره کرد و گفت: بحث آموزش دادن به حلقه اتصالي ارگان‌هاي مختلف دولتي با مردم، بسيار مهم است و بايد به آن توجه ويژه شود. در بخش خصوصي چون مساله موفقيت و انگيزه‌هاي رشد حرفه‌اي و مالي مطرح است، معمولا به افرادي كه در حلقه اتصال با مردمند، آموزش داده مي‌شود اما در ارگان‌هاي دولتي چون اين انگيزه‌ها وجود ندارد، اين اتفاق نمي‌افتد.

میلانی در پایان گفت: كشورهاي مترقي جهان، تاكيد بسياري بر آموزش به ماموران دارند. به نظر من در مورد اين كودک ربايي، چون ممكن است كه اين بچه در جايي زنده باشد، بهتر است اين اتفاق رسانه‌يي شود و از طريق رسانه‌ها و تلويزيون چهره اين بچه نشان داده شود، شايد پيدايش كنند نه اينكه صورت مساله را پاك كنند.

محمد امين، روز 6 مرداد سال جاري توسط يک مجرم سابقه‌دار ربوده شد. رباینده در قبال آزادي اش 500 سكه طلا خواسته بود.