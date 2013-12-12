3 میلیارد ریال به حوزه پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر زربان صبح پنجشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته پژوهش اظهار داشت: پیشرفت هر کشور در علم و اهمیت پژوهش در آن کشور نهفته است.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی در راستای اهداف خود مرکز رشد و سلامت را ایجاد کرده و سعیدارد برای تحقیق و پژوهش گامهای بلندی را بردارد.
معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه کشور هنوز با ایدهآلها فاصله دارد، گفت: کاربردی شده پژوهش از طریق تبدیل آن به فنآوری، تولید، ثروت و نهایتا تبدیل ثروت به عدالت اجتماعی است.
زربان به برنامههای هفته پژوهش اشاره کرد و بیان داشت: برگزاری سمینار تازههای هپاتیت ویروسی با حضور اساتید کشوری، همایش طرحهای برتر دانشجویی از جمله این برنامهها است.
وی تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی و برگزاری سمینار بازآموزی را یکی از برنامههای این هفته دانست و تصریح کرد: از 14 نفر از اعضای هیئت علمی، پنج نفر از کارکنان و پنج نفر از دانشجویان برتر در زمینه تحقیقات تقدیر میشود.
معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برنامه دیگر هفته پژوهش را برگزاری دو تور تحقیقاتی به صورت بازدید عنوان کرد و افزود: تعداد 100 نفر از دانشآموزان از دانشگاه علوم پزشکی و تعدادی از دانشجویان از مراکز درمانی بازدید میکنند.
زربان با بیان اینکه بودجه پژوهشی سال گذشته سه میلیارد و 600 میلیون ریال بوده، تصریح کرد: در سال جاری این بودجه به سه میلیارد و 200 میلیون ریال کاهش یافته است.
وی ادامه داد: تاکنون از این بودجه کمتر از یک میلیارد ریال آن تخصیص یافته است.
معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه امسال ردیفهای ابلاغی وزارتخانه نیز کاهش یافته است، گفت: در حال حاضر حوزه پژوهش بودجه خود را از محل یک درصد سایر منابع و درآمدها به مبلغ دو میلیارد و 500 تامین کرده است.
زربان با بیان اینکه امسال تجهیزات جدیدی بخاطر بودجه خریداری نشده، بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی یک آزمایشگاه تحقیقات و یک مرکز طب تجربی دارد و علاوه بر آن از امکانات و فضای بیمارستانها و شبکه بهداشت در بخشهای مختلف استفاده میشود.
وی با اشاره به توسعه مرکز سلولهای ملکولی در صورت تامین بودجه، ابراز امیدواری کرد: خوشبختانه در استان کیفیت کارهیئت علمی و دانشجویان و کارمندان این دانشگاه تحت مسائل مالی قرار نگرفته است.
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