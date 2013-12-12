ابراز نگرانی نخبگان فنی همدان از تسهیلات اشتغال/۹۰میلیارد تومان در 3 هفته سهم همدان از دو وزارتخانه شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری پیش از ظهر پنجشنبه در سالن شهدای استانداری با حضور منتخبین علمی استان همدان برگزار شد که در این جلسه ضمن اهدای تندیس و لوح یاد بود به منتخبین فنی استان همدان، به بیان مشکلات حوزه خود در حضور استاندار پرداختند.

در این کارگروه نخبگان فنی با حضور استاندار به بیان مشکلات خود در خصوص گرفتن تسهیلات از صندوق مهر امام رضا (ع) پرداختند که محوریت مباحث این قشر ابراز نگرانی نسبت به تسهیلات اشتغال در استان همدان بود.

استاندار همدان در این جلسه با بیان اینکه نباید نخبگان را ناامید کنیم گفت:تمام کسانی که تلاش میکنند و مدال می آورند نباید ناامید و پشیمان شوند بلکه باید تشویقی برای دیگران نیز باشند.

محمدناصر نیکبخت با بیان اینکه جوانانی که می توانند نخبه باشند باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند، ادامه داد: حتی اگر به هزینه ی شخصی خودم هم شده وام این نخبگان را درست می کنم.

90 میلیارد تومان در سه هفته سهم همدان از دو وزارتخانه شد

استاندار همدان با بیان گزارشی از سفر خود به تهران، اعلام کرد: با صحبت هایی که با وزیر مسکن و شهرسازی صورت گرفت مبلغ ۷ میلیار تومان برای طرح مسکن مهر استان جذب کردیم، همچنین هشت میلیارد برای نقاط حادثه خیز استان و سه و نیم میلیارد به ماشین های راهداری اختصاص یافت.

نیکبخت در پایان سخنانش از جذب سه شاخه ریل 18 متری مورد نیاز راه آهن همدان خبر داد و گفت: وزاری نیرو و مسکن و شهرسازی در طول سه هفته گذشته لطف زیادی به استان داشتند و حدود 90 میلیارد تومان بودجه به همدان اختصاص دادند.

در این جلسه مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان نیز با ارائه گزارشی به بررسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در سطح استان پرداخت.

علیرضا مهرابی با اعلام اینکه در سطح استان 182 مرکز آموزش فنی و حرفه ای وجود دارد، گفت:هدف آموزش های فنی حرفه ای اجرای عدالت آموزشی در سطح استان است.

وی بابیان اینکه فقط در فامنین مرکز آموزش فنی حرفه ای وجود ندارد، ادامه داد: مرکز آموزش فنی حرفه ای فامنین در دست احداث و اکثریت کار رو به اتمام است و با ایجاد شدن این مرکز در سرتاسر استان می توانیم آزمون صلاحیت مهارت و پژوهش برگزار کنیم و در صورت قبول شدن گواهی مهارت واگذار کنیم.

مهرابی با بیا اینکه از بین آموزش دیدگان استان همدان 97 نفر انتخاب شدند و از بین این تعداد 14 تیم با 16 نفر به مسابقات کشوری اعزام شد، گفت: در آبان ماه امسال هفت نفر از استان همدان در مسابقات جهانی آلمان شرکت کرده اند و چهار مدال طلا یک نقره و چهار دیپلم افتخار نتیجه کار این گروه همدانی بوده است.

مرتضی ورمزیار دارنده مدال طلا در رشته الکترونیک نیز در این جلسه به نمایندگی از افتخار آفرینان فنی و حرفه ای در آلمان، گفت: باعث خوشحالی برای من و دوستانم است که نام ایران را سربلند کنیم ولی برای کسانی که از زندگی خود وقت می گذارند و نخبه های فنی دنیا می شوند حمایت خوبی صورت نمی گیرد.

وی با ابراز ناراحتی از عدم همکاری صندوق مهر امام رضا(ع) در خصوص ارائه تسهیلات به نخبگان فنی ادامه داد:همه نخبگان فنی استان نیاز به حمایت های مدیریت شده دارند تا بتوانند حرفه و فن خود را تجاری کنند و بساط اشتغال جوانان دیگر را نیز فراهم کنند.

خسرو پیری رئیس پارک علم و فناوری استان همدان نیز با دادن قول مساعد در خصوص پرداخت وام 300 میلیون ریالی بدون کارت پایان خدمت در راستای تشویق این جوانان پرداخت و از حمایت پارک علم و فناوری از همه نخبگان خبر داد.