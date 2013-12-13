افزایش 8 برابری پهنای باند تا پایان سال/ تنبیه افزایش دهندگان تعرفه خدمات تلفن همراه و اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر واعظی در جلسه نشست مشترک وزیر ارتباطات با معاونت علمی و فناوری با ابراز امیدواری از برداشتن گام هایی در زمینه توسعه شرکت های دانش بنیان ICT تا سه سال آینده، افزود: اولویت دادن به اقتصاد دانش بنیان و رفع مشکلات کشور توسط محققان کشور از اولویت های این وزارتخانه است که در صدد هستیم با همکاری این وزارتخانه و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری این ا ولویت ها را محقق کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تاکید دولت به موضوع ICT و شرکت های دانش بنیان فعال در این زمینه اظهار داشت: در دو هفته گذشته که در خصوص بودجه در حال مذاکره بودیم اعضای دولت و شخص رئیس جمهور تاکید خاصی بر بودجه های معاونت علمی و فناوری شده است که با توجه به بودجه های سال قبل رشد چشمگیری داشته است که این موجب می شود مسئولیت ما در حوزه فناوری و شرکت های دانش بنیان چند برابر شود.

وی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات قصد تصدی گری ندارد، خاطر نشان کرد: این وزارتخانه درصدد است تا با ایجاد بسترهای لازم مشارکت بخش خصوصی را افزایش دهند چرا که باور داریم که هر چه توجه بخش خصوصی بیشتر باشد توسعهICT ایجاد خواهد شد.

واعظی با اشاره به برنامه های پنجم توسعه خاطر نشان کرد: بر این اساس تا پایان برنامه پنجم پیش بینی شده است که اعتبارات لازم برای بخش آی سی تی 48 تا 50 هزار میلیارد تومان افزایش یابد که از این میزان 13 هزار و 800 میلیارد تومان برای بخش زیرساخت هزینه خواهد شد که باید برای حضور بخش خصوصی نیز برنامه ریزی شود.

وی با تاکید بر لزوم ارتباط با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور یادآور شد: در حال حاضر در پارک فناوری پردیس بورس ایده فناورانه ایجاد شده است که اقدام موثری خواهد بود چرا که در حال حاضر تعداد قابل توجهی فارغ التحصیل در رشته های مرتبط با ICT داریم.

وزیر ارتباطات با اشاره به تعداد فارغ التحصیلان حوزه های مرتبط با ICT یادآور شد: با توجه به آمارهای ارائه شده 20 درصد از نخبگانی که وارد رشته های فنی و مهندسی می شوند علاقه مند به ادامه تحصیل در رشته های مرتبط با ICT هستند که با مشارکت آنها در تحقیق و توسعه می توانیم پیشرفت های مناسبی در این زمینه داشته باشیم.

واعظی همچنین با تاکید بر لزوم حمایت از محققان ایرانی خارج از کشور اضافه کرد: در این زمینه باید بسترهای لازم را برای دعوت از آنها به کشور فراهم کرد که در این زمینه از رئیس مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات وزارت ICT درخواست شده است تا دعوت از ایرانیان خارج از کشور در دستور کار این مرکز تحقیقاتی قرار گیرد.

وی همچنین به تاکید دولت در زمینه ایجاد اشتغال در کشور اشاره کرد و ادامه داد: در بعد ازظهر روز شنبه نشست مشترکی با معاون علمی رئیس جمهور و وزیر کار خواهیم داشت تا ساز و کار ایجاد اشتغال در این حوزه مورد بررسی قرار گیرد.

واعظی همچنین از ایجاد شهرک ICT در کشور خبر داد و در این باره توضیح داد: در حال حاضر در استان البرز منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شده است که فرودگاه پیام وزارت ارتباطات نیز در آن مستقر است.

وی با بیان اینکه این منطقه هاب پستی کشور است، خاطرنشان کرد: علاوه بر این درصدد هستیم تا شهرک ICT در آن مستقر شود که با توجه به نزدیکی این شهرک به فرودگاه می توانیم زمینه توسعه فعالیت های شرکت های دانش بنیان در حوزه ICT و همچنین تجاری سازی محصولات این حوزه گام های موثری برداریم.

به گزارش مهر، واعظي با تاكيد بر اينكه وزارت ارتباطات و مسئولان آن اعتقادي به فيلترينگ ندارند، افزود: موضوع فيلنرينگ دو بخش است يك بخش آن فيلتر مربوط به سايتهاي علمي و تخصصي و آموزشي است كه اين سايت ها نبايد فيلتر باشد.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات بخش دوم فيلترينگ را مربوط به سايت هاي غير اخلاقي دانست و اظهار داشت: اين امر نه اولويت قوه قضائيه و نه دولت است بلكه از مطالبات و درخواست هاي مردم است كه سايت هاي غير اخلاقي در دسترسي نباشند.

وي ادامه داد: در حال حاضر نوجوانان كمتر از 14 سال به مراتب بيشتر و بهتر از والدين خود از اينترنت استفاده مي كنند از اين رو سعي مي شود كه در دسترسي به اين نوع سايت ها نظارتهايي صورت گيرد.

واعظي در عين حال خاطر نشان كرد: موضوع فيلترينگ نيايد بر سرعت اينترنت و دسترسي به سايت علمي اثر گذار باشد.

وزير ارتباطات، ICT‌را پيشران توسعه فناوري در كشور توصيف و اضافه كرد: براي توسعه آينده كشور بايد زير ساخت هاي لازم فراهم شود كه در حال حاضر 51 هزار كيلومتر فيبرنوري در كشور داريم و براي توسعه سراسري ارتباطات درصدد هستيم كه 22 كيلومتر فيبر نوري ديگر به اين ميزان اضافه شود.

وي از افزايش 20 برابري پهناي باند اينترنت در 100 روز گذشته خبر داد و يادآور شد: در حال حاضر پهناي باند اينترنت كشور 550 گيگابايت در ثانيه بوده است و تا كنون اين عدد را به 800 گيگابايت در ثانیه شده است و تا پايان سال به 4 ترابايت يعني 8 برابر خواهد شد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه شبکه اجتماعی کلوب با استقبال گسترده مردم مواجه شده است، گفت: به زودی ابزارهای تنبیهی برای شرکتهای ارائه دهنده خدمات تلفن همراه و اینترنت که افزایش تعرفه داشته اند اعمال می شود.