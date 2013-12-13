لزوم حضور مشاوران علمی در کنار مدیران فرهنگی دانشگاهها

ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: متخصصان علوم انسانی و فعالان دانشجویی باید در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران فرهنگی دانشگاهها حضور فعال داشته باشند.

وی ادامه داد: به همکارانمان در دانشگاهها توصیه خواهیم کرد از متخصصان علوم انسانی و همفکری فعالان دانشجویی در جریان برنامه ریزیها بهره بگیرند.

معاون فرهنگی وزارت علوم، تاکید کرد: من هم در این مسیر قدم خواهم گذاشت، روشی برای خودم فرض گرفتم و آن هم این است که یک مدیر فرهنگی نیازمند مشاوره جدی علمی در سطح وزارت علوم و دانشگاهها است.

وی ادامه داد: مسئولان فرهنگی دانشگاهها، لازم است مشاور علمی داشته باشند.