  1. حوزه و دانشگاه
۲۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۵۹

معاون فرهنگی وزارت علوم:

لزوم حضور مشاوران علمی در کنار مدیران فرهنگی دانشگاهها

لزوم حضور مشاوران علمی در کنار مدیران فرهنگی دانشگاهها

معاون فرهنگی وزارت علوم، تاکید کرد: مدیران فرهنگی دانشگاهها و وزارت علوم نیازمند مشاوران علمی هستند.

ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: متخصصان علوم انسانی و فعالان دانشجویی باید در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران فرهنگی دانشگاهها حضور فعال داشته باشند.

وی ادامه داد: به همکارانمان در دانشگاهها توصیه خواهیم کرد از متخصصان علوم انسانی و همفکری فعالان دانشجویی در جریان برنامه ریزیها بهره بگیرند.

معاون فرهنگی وزارت علوم، تاکید کرد: من هم در این مسیر قدم خواهم گذاشت، روشی برای خودم فرض گرفتم و آن هم این است که یک مدیر فرهنگی نیازمند مشاوره جدی علمی در سطح وزارت علوم و دانشگاهها است.

وی ادامه داد: مسئولان فرهنگی دانشگاهها، لازم است مشاور علمی داشته باشند.

کد مطلب 2194190

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها