کنترل محورهاي مواصلاتي گیلان با اعزام روزانه 50 تيم گشتي پليس راه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابراهیم قائد رحمتی ظهر پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگاران طرح زمستاني را يكي از مهمترين طرح هاي انضباط ترافيكي نيروي انتظامي دانست و برنامه ريزي خوب و تدابير انديشيده و آمادگي مجریان طرح زمستاني براي خدمت رساني به مردم را ستود.

وي همچنین عالي ترين هدف اجرايي اين طرح را كاهش تصادفات و كاهش خسارات دانست و گفت: تمامي اقدامات بايد با رويكرد پيشگيرانه انجام شده و هماهنگي بيشتر مجريان طرح ترافيكي موجب كاهش دامنه خسارات چه جاني و چه مالي خواهد شد.

فرمانده انتظامي گيلان با بيان اينكه امسال نيز اين طرح به مدت سه ماه از20 آذر ماه تا 20 اسفند ماه به اجرا در مي آيد، اظهار داشت: جلوگیری از بروز حوادث، ارتقاء ایمنی، تسهیل در عبورو مرور ،رسیدگی فوری به حوادث، امداد رساني به در راه ماندگان، بهبود اطمینان و آسودگی برای مسافرين زمستاني از اهداف اجراي اين طرح است.

وي همچنین امكانات و استعداد پليس در طرح زمستاني را به كارگيري 200 نفر نيروي انساني در چهار پاسگاه پليس راه تالش - صومعه سرا، آستارا - تالش، رشت - لاهيجان و جمال آباد لوشان و 300 نيروي انساني در پنج پاسگاه ديگر استان براي پوشش سراسري جاده هاي استان در زمان اجراي طرح برشمرد.

طرح زمستاني از مهمترين طرح هاي انضباط ترافيكي نيروي انتظامي است

سردار قائد رحمتي اهداف و برنامه هاي پلیس در طرح زمستاني امسال را انتقال سریع اطلاعات حوادث از طریق شبکه های ارتباطی، مدیریت صحنه حوادث برای حفظ امنیت و تسهیل موارد امدادی، برگزاری جلسات هماهنگی برای ارتقای تعامل و افزایش کارآیی در زمان اجراي طرح و غیره اعلام كرد.

وی در ادامه كاهش19 درصدي كشته هاي تصادفات جاده اي در هشت ماه نخست امسال را از نتايج اجراي طرح هاي ترافيكي دانست و بيان داشت: بكارگيري چهار کانکس پلیس راه در چهار محور كوهستاني و شش كانكس در ساير جاده هاي استان و بكارگيري چهار تيم گشتی محسوس بصورت ثابت و روزانه در گردنه هاي حيران،‌ الماس، دوران، كوهين و اعزام روزانه 50 تيم گشتي براي كنترل محورهاي مواصلاتي استان از ديگر اقدامات پليس راه در اجراي طرح زمستاني است.

فرمانده پلیس گیلان ديگر اهداف و برنامه هاي پليس راه در طرح زمستاني را کنترل تجهيزات زمستاني بالاخص زنجير چرخ ناوگان عمومي مسافربري و باربري، اجراي محدوديت و ممنوعيت هاي ترافيکي، انسداد موقت راه ها با همكاري اداره كل راه و شهرسازي و ستاد بحران استانداري، اطلاع رساني مرتب و مستمر از آخرين وضعيت راه هاي استان به همراه توصيه ها و هشدارهاي ترافيکي از طريق صدا و سيماي مرکز استان و جرايد و خبرگزاري هاي استاني و کشوري، حضور افسران ارشد و باتجربه پليس راه در شركت هاي حمل و نقل كالا و مسافر، آموزش مديران مؤسسات، روساي انجمن صنفي و رانندگان ناوگان حمل و نقل كالا و غیره دانست.

وی همچنین با اعلام اينكه 51 درصد متوفيان حوادث رانندگي در حين انتقال، در بيمارستان و يا در منزل جان خود را از دست مي دهند، پيشنهاد كرد بيمارستان هاي شهرستان هاي لنگرود، رودبار، تالش و رشت به امكانات اورژانسي و پزشكي مدرن تجهيز شده تا بتوانند پوشش درماني مصدومان ناشي از تصادفات را در كوتاه ترين زمان ممكن در منطقه خود انجام دهند.

سردار قائد رحمتي با اشاره به اينكه در زمستان سال گذشته تعداد 564 فقره تصادف در جاده هاي استان به وقوع پيوسته که 616 نفر مجروح و 107 نفر کشته شدند، بيان داشت: امسال تمام تلاش پليس راه در راستاي خدمت رساني بهتر به مسافران زمستاني و ارتقاي ايمني عبور و مرور و کاهش سوانح و مرگ و ميرهاي جاده اي است، تقاضاي همکاري بيشتر را از سوي تمام دست اندركاران عرصه ترافيك استان نمود تا با حساسيت بيشتري به تصادفات جاده اي نگاه کرده و به لطف پروردگار و با کمک و مشارکت جمعي، زمستان امسال را با کمترين حادثه رانندگي سپري کنیم.

وی در ادامه توفيق اجراي هرچه بهتر تدابير و برنامه ريزي هاي انجام گرفته را با هماهنگي سازمان هاي دخيل در امر ترافيك از خداوند منان خواستار شد.

توقيف 343 دستگاه وسيله نقليه متخلف درشهرستان ماسال

فرمانده پلیس گیلان همچنین گفت: در يك ماه گذشته 343 دستگاه خودرو و موتور سيكلت متخلف در ماسال توقيف و روانه پاركينگ شدند.

وی افزود: پليس اين شهرستان در راستاي طرح ارتقا امنيت اجتماعي و اجراي طرح برخورد با موتورسواران و خودروهاي متخلف و به جهت پيشگيري از حوادث جاده اي در يك ماه گذشته 170 دستگاه خودرو و 173 دستگاه موتورسيكلت را توقيف كرد.

سردار قائد رحمتی اظهارداشت: اين وسايل نقليه كه داراي تخلفاتي از قبيل سرعت غير مجاز، رانندگي بدون گواهينامه، آلودگي صوتي،پلاك مخدوش، عدم استفاده ازكلاه ايمني و مزاحمت بودند، توقيف و روانه پاركينگ شدند.

وی در ادامه با اشاره به اينكه طرح برخورد با موتورسيكلت سواران و خودروها متخلف موجب كاهش صد در صدي تلفات جاني نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است، بيان داشت: طرح برخورد با مخلان نظم وامنيت به شدت در دستوركار پليس قرار دارد.

توقيف هزار و 266 دستگاه موتور سيكلت متخلف در شهرستان سياهكل

فرمانده انتظامي گیلان از توقيف هزار و 266 دستگاه موتور سيكلت متخلف در سیاهکل خبر داد، گفت: اكيپ هاي عملياتي برای اجراي برخورد با موتور سواران متخلف، ماموران پليس راهور شهرستان و عوامل يگان امداد اقدام به توقيف موتورسيکلت هاي پلاک مخدوش و فاقد پلاک و متخلف که دراين عمليات ها هزار و 266 دستگاه موتور سيکلت توقيف و تحويل پارکينگ شدند.

وی با بيان اينكه تصادفات موتور سيکلت و خسارات ناشي از آن جبران ناپذير بوده است، افزود: پليس نيز در راستاي جلوگيري از خطرات ناشي از تصادفات و پائين آوردن خسارات جاني و مالي، تمام توان خود را به کار گرفته و با متخلفان نظم و امنيت برخورد مي کند.

سردار قائد رحمتی با بيان اينكه رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي تلفات جاني و مالي را کاهش مي دهد، از رانندگان و راكبان موتورسيكلت خواست، با رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي و استفاده از وسايل ايمني از حوادث جبران ناپذير جاني و مالي جلوگيري کند.