رییس مجلس به آبادان سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا طباطبایی امروز در جلسه هماهنگی بزرگداشت آیت الله جمی در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری ویژه آبادان افزود: آیین مذکور روز پنجم دی ماه سال جاری در محل حسینیه ثارالله برگزار می شود که رییس مجلس در این آیین شرکت و به ایراد سخنرانی می پردازد.



وی اظهار کرد: برای هر چه پربارتر برگزار شدن این آیین از علما، خطبا و مسئولان کشوری، استانی و منطقه ای از جمله آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان دعوت شده است.



مسئول ستاد بزرگداشت مرحوم آیت الله جمی از مجتهده صفاتی و دکتر زهرا مصطفوی دختر امام راحل(ره) به عنوان دیگر میهمانان این مراسم نام برد و تصریح کرد: برای این منظور تدابیر خاصی اندیشیده شده است.



طباطبایی از برپایی نمایشگاه عکس با مضمون آیت الله جمی و مقاومت در محل تالار مهر آبادان، برپایی شب شعر مقاومت با حضور شعرای کشوری، استانی و محلی، توزیع 50 کتاب با عنوان "چشم آبادان" که در بردارنده خلاصه ای از زندگی مرحوم جمی است در میان دانش آموزان و برپایی مسابقه در همین زمینه، برپایی ایستگاه صلواتی و نصب بنر در 30 نقطه شهری با فرازهایی از مقام معظم رهبری در خصوص مرحوم جمی و تصاویری از وی به عنوان دیگر کارهای برنامه ریزی جهت اجرا در این آیین یاد کرد.



وی یادآور شد: در دیداری که با مقتدایی استاندار خوزستان داشتیم وی نکات ارزشمند را جهت انجام متذکر شدند که از جمله آنها می توان به هماهنگی برای نصب تابلو فرودگاه آبادان تحت عنوان "فرودگاه آیت الله جمی" اشاره کرد.



مسئول ستاد بزرگداشت مرحوم آیت الله جمی با مهم خواندن موضوع اطلاع رسانی از صدا و سیمار مرکز آبادان خواست تا در این خصوص مستنداتی از زندگی مرحوم جمی تهیه و پخش شود ضمن آنکه تهیه مصاحبه هایی نیز با امام جمعه، فرماندار، و بیان خاطرات از سوی نزدیکان در این ویژه برنامه دیده شود.



به گزارش خبرنگار مهر دعوت از عشایر غیور منطقه برای حضوردر آیین با همراهی امامان جمعه اروندکنار، چوئبده و بخشداران ، تهیه و نصب نمادی در گلزار شهدا از مرحوم جمی و نواخته شدن زنگی به همین مناسبت در مدارس آبادان با هماهنگی اداره آموزش و پرورش از دیگر خواسته های این ستاد بود.

