13 مجتمع خدماتی رفاهی در گیلان ساخته می ‌شود/ اجرای طرح ایمن‌ سازی فیزیکی 133 مدرسه

به گزارش خبرنگار مهر، سبحان ‌الله علیپور ظهر پنجشنبه در نشستی خبری که به مناسبت روز حمل ‌و نقل در رشت برگزار شد، افزود: در گیلان در 160 شرکت و مؤسسه داخلی حمل ‌و نقل کالا، 120 شرکت حمل ‌و نقل مسافر، سه شرکت حمل ‌و نقل بین ‌المللی کالا و یک شرکت حمل ‌و نقل بین ‌المللی مسافر مشغول به فعالیت بوده و 100 نماینده شرکت حمل ‌و نقل بین ‌المللی کالا نیز در گیلان فعال است.

وی با اشاره به وضعیت ناوگان حمل‌ و نقل عمومی اظهار داشت: حدود 9 هزار و 400 ناوگان حمل ‌و نقل عمومی در گیلان که شامل سه هزار و 100 دستگاه در بخش مسافر و شش هزار و 300 دستگاه در بخش کالا است، مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل حمل ‌و نقل و پایانه‌ های گیلان گفت: بر این اساس 19 هزار راننده در بخش حمل ‌و نقل عمومی گیلان که شامل 11 هزار و 900 راننده در بخش کالا و هفت هزار و 100 راننده در بخش مسافر است، به هموطنان خدمات مورد نظر ارائه می ‌کنند.

وی با بیان اینکه حدود پنج میلیون تن کالا از سوی 367 هزار دستگاه طی هشت ماهه سال جاری در گیلان حمل شده است، ادامه داد: سهم میزان جابجایی کالای گیلان در سطح کشور طی سال گذشته حدود 2.3 در صد بوده که شامل 35 در صد در بخش در استانی و 65 در صد در بخش برون استانی بوده است.

علیپور افزود: بیش از چهار میلیون مسافر از سوی 475 هزار دستگاه وسیله نقلیه عمومی در هشت ماهه سال جاری جابه‌ جا شد که 53 در صد در بخش درون استانی و 47 در صد در بخش برون استانی بوده و گیلان در سال گذشته 2.6 در صد از سهم جا به‌ جایی مسافر در کشور را به خود اختصاص داده است.

وی سرانه سفر با وسایل نقلیه حمل ‌و نقل عمومی مسافر برای اتوبوس، مینی‌ بوس و سواری به ترتیب 16، 16 و چهار نفر عنوان کرد و اظهار داشت: طی هشت ماه از سال جاری مرز آستارا با میزان جابجایی 144 هزار تن کالا در واردات و 500 هزار تن در بخش صادرات رتبه سوم کشور را در صادرات و واردات جاده ‌ای کسب کرده است.

مدیرکل حمل ‌و نقل و پایانه‌ های گیلان گفت: مرز آستارا سهم 11 در صد کل مرزهای کشور در صادرات جاده ‌ای و سهم 15 در صد کل مرزهای کشور را در واردات جاده ‌ای طی هشت ماه سال جاری به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه تخته، اکسید آهن و شکر عمده کالاهای وارداتی و سیمان، تره بار و شیشه عمده کالاهای صادراتی استان را تشکیل می‌دهد، اظهار داشت: مقدار 285 هزار تن کار از گیلان ترانزیت شده که از این مقدار 243 هزار تن آن از مرز آستارا و بقیه از مرز انزلی صورت گرفته است.

علیپور با اشاره به وضعیت ایمنی و ترافیک در گیلان ادامه داد: اجرای طرح ایمن‌ سازی فیزیکی 133 مدرسه استان و تداوم اجرای این طرح در 24 مدرسه حاشیه راه های استان دیگر طی سال جاری از اقدامات اداره کل حمل ‌و نقل و پایانه‌ های استان خواهد بود.

وی همچنین زیر پوشش قرار گرفتن 280 مدرسة حاشیه راه ها در قالب اجرای طرح آموزش ایمن ‌سازی مدارس حاشیه راه ها و اجرای این طرح در 30 مدرسه دیگر طی سال جاری افزود: برگزاری سالانه 50 هزار نفر ساعت آموزش برای شاغلان بخش حمل و نقل و رسیدگی به شش تا هفت هزار تخلف اضافه تناژ در طول سال از دیگر فعالیت ‌های این اداره کل بوده است.

مدیرکل حمل‌ و نقل و پایانه‌ های استان گیلان درباره اجرای طرح ایمن ‌سازی فیزیکی عابران و موتور سواران در پنج محور استان و برنامه ‌ریزی برای زیر پوشش قرار دادن سه محور دیگر طی سال جاری گفت: برنامه های دیگر این سازمان شامل اجرای طرح آموزش و ارتقای ایمنی عابران و موتور سواران در 230 روستای حاشیه راه‌ها و استان و برنامه ‌ریزی برای اجرای این طرح در 100 روستای دیگر طی سال جاری است.

وی یادآور شد: در حال حاضر 18 سایت نظارت تصویری در محورهای استان راه ‌اندازی شده و 13 دوربین ضبط تخلف سرعت نیز در نقاط مختلف محورهای گیلان نصب و در حال راه ‌اندازی است.