دانش آموزان با تقوی، قناعت و کسب علم می توانند آینده کشور را تضمین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از دانش آموزان برتر دوره متوسطه استان قزوین در کنکور سراسری و جشنواره های علمی روز پنجشنبه با حضور مرتضی روزبه استاندار قزوین، حجت الاسلام مرتضی حسینی و رجب رحمانی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، کریم افشار مسئول بنیاد ملی نخبگان استان، سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان، جمعی از معلمان، مدیران، مسئولان و فرهنگیان و دانش آموزان در سالن کوثر قزوین برگزار شد.

آیت الله علی محمدی تاکندی در این مراسم گفت: دانش آموزان باید قدر جوانی خود را بدانند و با تلاش شبانه روزی از همه فرصتها بخوبی استفاده کنند تا بنیه علمی خود را تقویت کنند زیرا اینده کشور به افراد دانا و باسواد نیازمند است.



وی افزود: شخصیت هایی چون علامه رفیعی، مفیدی، شهید رجایی، بابایی و لشگری با تلاش و همت به مقامهای بالا رسیدند و شما هم با نگاه به آینده باید با کسب علم و دانش، رعایت تقوی و قناعت در کارها موفقیت خود را تضمین کنید و بدانید آینده کشور در گرو همت امروز شماست.



آیت الله تاکندی بیان کرد: اگر دانش آموزان با وضو وارد کلاس شوند و به نماز اهمیت دهند خداوند نیز آنها را کمک خواهد کرد و انسانهای متعهد و متخصص می توانند نیاز آینده کشور را تامین کند.

نماینده سابق مردم استان در مجلس خبرگان رهبری ضمن تبریک به دلیل انتصاب استاندار جدید قزوین خطاب به وی گفت: استاندار باید با همه گروههای سیاسی از چپ و راست ارتباط داشته باشد و درب اتاقش به روی همه باز باشد و با استفاده از نظر همه افراد صاحب نظر کارها را پیش ببرد و معیارش فقط کار و تلاش و توسعه استان باشد.



وی افزود: دلسوز دیگران باشید و با مشورت کارها را جلو ببرید و مانند رئیس جمهور که افراد نخبه و با تجربه را دور خود جمع کرده از مشورت افراد دلسوز و متعهد و متخصص در همه زمینه استفاده کنید تا موفقیت شما بیشتر شود.