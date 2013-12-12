سفیر قم از سد شهرداری ملکان عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امسال مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های دسته اول کشور با عنوان جام ولایت با حضور 18 تیم در دو گروه مقدماتی برگزار می شود در حالی که در لیگ امسال نسبت به سال گذشته دو تیم بیشتر شرکت کرده اند.

بر اساس برنامه ریزی فدراسیون والیبال کشورمان مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های دسته اول مردان کشور در سال 1392 با حضور 18 تیم در دو گروه 9 تیمی برگزار می شود که هر هفته یک تیم از هر گروه استراحت خواهد داشت.

تیم والیبال سفیر قم که در گروه دوم این رقابت ها جای گرفته است بعد از سپری کردن 6 مسابقه که برای این تیم دو پیروزی و چهار باخت را به دنبال داشت در هفته هفتم از دور رفت مرحله گروهی شامگاه چهارشنبه میزبان تیم شهرداری ملکان بود و در پایان به برتری سه بر یک دست یافت.

این در حالی است که در گروه نخست این رقابت‌ها تیم های والیبال مردان پیشگامان کویر یزد، عقاب تهران، شهرداری پیشوا، گل گهرسیرجان، پاس قوانین، دلیران دشتی بوشهر، شکوفا صنعت پویا، شهرداری کرج و شهرداری همدان با یکدیگر رقابت می کند

همچنین در گروه دوم تیم های والیبال مناطق نفت خیز جنوب، شهرداری ملکان، کاله جوان، فولاد عظیمی گنبد، شهدای ورزشی کرمانشاه، شهرداری دزفول، سفیر قم، مقاومت شهرداری ارومیه و ذوب آهن اصفهان به دنبال صعود به مرحله بعدی هستند.

مرحله مقدماتی این رقابت از چهارشنبه هجدهم آبان ماه آغاز شده در حالی که در هفته نخست هفت بازی برگزار شد و بعد از مرحله مقدماتی این رقابت ها، چهار تیم برتر هر گروه به مرحله پلی آف صعود می کنند که در این مرحله به صورت ضربدری با تیم های چهارم تا اول گروه مقابل بازی خواهند کرد.

بر اساس برنامه ریزی فدراسیون والیبال کشورمان، سپس بازی های مرحله یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و نهایی در دو گروه چهار تیمی (گروه اول برای کسب عنوان های اول تا چهارم و گروه دوم برای کسب عنوان های پنجم تا هشتم) با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

این در شرایطی است که تیم های پنجم تا هشتم گروه یک دور مقدماتی، در مرحله دوم برای کسب عنوان های نهم تا شانزدهم تنها یک بازی با حریف همان رتبه در گروه دوم خواهد داشت در حالی که میزبان این بازی نیز به صورت قرعه کشی انتخاب می شود. تیم های نهم هر گروه نیز به دسته دوم سقوط می کنند.

گفتنی است: این رقابت ها سال گذشته با عنوان جام سردار سرلشگر شهید حسن طهرانی مقدم با حضور 16 تیم برگزار شد که شهرداری زاهدان و پیشگامان شفق اردکان با کسب مقام های اول و دوم جواز حضور در لیگ برتر سال 92 را به دست آوردند.

