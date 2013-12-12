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۲۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۳۱

بابایی:

ایجاد 9400 فرصت شغلی در مازندران/ 82 درصد بیکاران مهارت ندارند

ایجاد 9400 فرصت شغلی در مازندران/ 82 درصد بیکاران مهارت ندارند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: تعداد جویندگان کار در سالجاری 25 هزار و 66 نفر است که 15 هزار و 170 فرصت شغلی تعهد شد و تاکنون 9 هزار و 453 شغل ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی ظهر پنجشنبه در کارگروه اشتغال استان افزود: 53 درصد از جویندگان کار استان دارای مدرک تحصیلی دیپلم وز یر دیپلم، 47 درصد دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر هستند.

وی اظهار داشت: 82 درصد مجموع جویندگان کار فاقد مهارت هستند و 18 درصد دارای مهارت هستند.

مدیرکل تعاون مازندران یادآورشد: 40 درصد فرصتهای شغلی در بخش صنعت، دو درصد در کشاورزی و 58 درصد در خدمات است و 66 درصد جویندگان کار مرد و بقیه زن هستند و 71 درصد بکارگمارده شدگان مرد و بقیه زن هستند.

بابایی درباره اشتغال اتباع خارجی گفت: در حال حاضر 101 نفر تبعه خارجی از 16 کشور جهان در استان مازندران دارای پروانه کار هستند که از این تعداد 62 نفربه عنوان کارگر ساده و 39 نفر به عنوان کارگر فنی مشغول به کار هسد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: بهبود فضای کسب و کار، تقویت و ایجاد بخش های تحقیق و توسعه و گسترش درآمدی در محصو و فرآیند نگاهی تولیدی، هماهنگی و انسجام در سیاستهای پولی و مالی از فعالیتهای حوزه های کاریابی است.

وی اظهار داشت: موانع ساختاری، اقتصادی و اجتمای از جمله آسیبهای حوزه اشتغال بشمار می رود.

وی عنوان کرد: تعداد جویندگان کار در سال 91 حدود 43 هزار و 714 نفر بوده که 28 هزار و 778 فرصت شغی ایجاد شد و 14 زار و 868 نفر مشغول بکار شدند.

 

کد مطلب 2194217

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