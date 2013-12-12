دوره آموزشی نقش طب سنتی در پوشش پزشکی مسابقات ورزشی در قم برگزار شد

محسن شهیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: هیئت پزشکی ورزشی استان قم اگر چه در عرصه قهرمانی و همگانی ورزش در میدان رقابت حضور ندارد اما عملا نقشی مهم و سهمی بزرگ در برگزاری مطلوب مسابقات ورزشی دارد.

وی ادامه داد: مجموعه هیئت پزشکی ورزشی تیمی است که در آن بازیکن یا مربی نقش ایفا نمی کند بلکه جمعی از عزیزان پرتلاش و دلسوز سلامتی و آسایش ورزشکاران و قهرمانان عزیز هم استانی و هموطن به صورت فعالانه در پشت صحنه ورزشی فعالیت می کنند.

مسئول کمیته آموزش هیئت پزشکی ورزشی استان قم اضافه کرد: یکی از مهمترین ماموریت های هیئت ما پوشش پزشکی و امدادی مسابقات رشته های مختلف ورزشی در تمام رده های سنی اعم از رقابت های استانی، کشوری و بین المللی است.

وی یاد آور شد: تیم های پزشکی هیئت پزشکی ورزشی همواره حتی زودتر از تیم ها و عوامل برگزاری یک مسابقه ورزشی در سالن، ورزشگاه یا میدان برگزاری آن رقابت حضور دارند و اگر خدای ناخواسته اتفاق یا حادثه ای برای ورزشکار در حین برگزاری مسابقه رخ بدهد، آماده جانفشانی و امداد رسانی هستند.

شهیدی اضافه کرد: با حضور شبانه روزی عزیزان ما در هیئت پزشکی ورزشی استان قم انواع و اقسام خدمات بیمه ای در قالب بیمه ورزشی به ورزشکاران و قهرمانان عزیز هم استانی و حتی مردمی که قصد دارند در آرامش و با خیالی آسوده به ورزش همگانی بپردازند، ارائه می کنند.

وی در ادامه عنوان داشت: در کنار تمام این زحمات و تلاش ها، یکی دیگری از مهمترین ماموریت های هیئت پزشکی ورزشی استان قم در زمینه اجرای مطلوب وظایف و رسالت های خود، تلاش در زمینه اجرای و برگزاری برنامه های متنوع آموزشی برای بالابردن سطح دانش مربیان، ورزشکاران، مدیران و سرپرستان تیم ها و باشگاه های ورزشی است.

مسئول کمیته آموزش هیئت پزشکی ورزشی استان قم افزود: برای همین منظور در طول سال دوره های مختلف آموزشی را ویژه این عزیزان برگزار می کنیم که یکی از جدیدترین دوره های آموزشی به دوره آموزشی نقش طب سنتی در پوشش پزشکی مسابقات ورزشی اختصاص داشت.

وی اضافه کرد: دوره آموزشی نقش طب سنتی در پوشش پزشکی مسابقات ورزشی با هدف بالا بردن سطح علمی و آموزشی پزشکیاران، ورزشکاران و مربیان استان با حضور 42 نفر از این عزیزان به صورت تئوری و عملی در دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر قم با تدریس دکتر نریمان عزتی برگزار شد و شرکت کنندگان در پایان این دوره گواهی آن از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی را دریافت کردند.