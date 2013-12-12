رشد 15 درصدی بودجه سلامت/ برای شعب بین الملل دانشگاههای پزشکی برنامه داریم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در حاشیه افتتاح موزه چشم در بیمارستان شهید لبافی نژاد در جمع خبرنگاران درباره واحدهای بین‌الملل دانشگاه های علوم پزشکی گفت: تعریف نادرستی از واحدهای بین‌الملل داریم در حالی که عملا واحد بین‌الملل نداریم و به نوعی افراد با پرداخت پول و به صورت خودگردان وارد این دانشگاه‌ها می‌شوند. دلیل هم آن است که سهم سلامت در بودجه‌های کشور به خوبی دیده نشده است.

وزیر بهداشت یادآور شد: در نظر داریم که بتوانیم واحدهای بین‌الملل را عمدتا در مناطق آزاد داشته باشیم و مشترکا دانشکده‌هایی را با دانشگاه‌های معتبر دنیا داشته باشیم. همچنین لازم است بتوانیم به ویژه در منطقه آسیا با استفاده از این برندها، تعدادی از دانشجویان را جذب کنیم.

هاشمی افزود: واحدهای خودگردان که ترجیح می‌دهم نام بین‌الملل روی آنها نگذاریم، باید طوری تعریف شوند که با صاحبان رتبه‌های بالا، مشترک نباشند. البته هنوز فارغ التحصیل ندارند اما باید از آسیا که 50 درصد علاقمندان به آموزش پزشکی که در دانشگاههای آمریکا و اروپا تحصیل می کنند به دانشگاههای ایرانی جذب کنیم.

وی افزود: لازم است در کشور به امر بهداشت اهمیت داده شود تا مجبور به تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور در امر درمان نباشیم. در دوره جدید هنوز حرف‌هایمان در زمینه آموزش پزشکی جمع نشده است. کارگروه‌های مختلفی در زمینه پزشکی عمومی، تخصص و فوق تخصص فعال شده‌اند. البته نباید تغییرات خیلی زیادی را ایجاد کرد. چرا که همیشه تغییر به ویژه در زمینه آموزش به معنی بهبود بخشیدن به سیستم نیست.

وزیر بهداشت اظهار داشت: آموزش پزشکی کشور تقریبا بین‌المللی است. هر چند که ممکن است تغییراتی در محتوا لازم باشد. از جمله این تغییرات، در زمینه پزشک خانواده است که تربیت نیرو در این زمینه جزو ضروریات است. بنابراین ممکن است در حوزه پزشکی عمومی، بازنگری داشته باشیم.

هاشمی گفت: ما با توسعه بی‌رویه برخی رشته‌ها و دانشکده‌ها هم در وزارت بهداشت و هم در وزارت علوم مواجه بوده ایم در صورتیی آنچه ما نگران هستیم محصولات آموزشی است که باید استاندارد باشند. در واقع باید از حداقل مهارتها برخوردار باشند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره کسری‌های اعتباری وزارت بهداشت گفت: کسری اعتبار وزارت بهداشت حدود 8000 میلیارد تومان است که این کسری اعتبار، رقم کمی نیست و حدودا به اندازه بودجه یک سال وزارتخانه است. با این میزان بدهی، نمی‌توان کار چندان فاخری انجام داد.

به گزارش مهر، وی در خصوص کسری‌های اعتباری وزارت بهداشت گفت: بخش عمده‌ای از افرادی که به وزارت بهداشت چه در زمینه دارو و چه در زمینه تجهیزات کمک می‌کنند، از این وزارتخانه طلب‌کارند. مردم نیز مشکلات زیادی دارند. بر این اساس مسئله بهداشت و درمان، مشکل نخست مردم است و دولت و مجلس باید کمک کنند تا طی یک برنامه چند ساله، این مشکل حل شود.

وزیر بهداشت درباره اعتبارات وزارت بهداشت در لایحه بودجه 93 افزود: هر چند اعتبارات در نظر گرفته شده برای سال 93 نسبت به سالی که گذشت، از وضعیت بهتری برخوردار است اما در مورد میزان بدهی‌های وزارتخانه، هیچ راه‌حلی به تصویب نرسیده است. در مجموع اعتبارات وزارت بهداشت در لایحه بودجه 93 نسبت به بودجه 92 حدود 15 درصد افزایش داشته، اما در مقایسه با بودجه محقق شده سال 92 می‌توان گفت که اعتباراتمان در لایحه بودجه 93 حدود 30 درصد افزایش دارد. البته این رقم هنوز روی کاغذ است و بستگی به آن دارد که ببینیم چه میزان از بودجه 93 محقق خواهد شد.

وی اظهار داشت: امیدواریم کسری اعتبارات وزارت بهداشت از محل یارانه‌ها و حامل‌های انرژی به نوعی جبران شود. ما آمده‌ایم که تغییر ایجاد کنیم. باید درمان اصلاح شده و در زمینه پیشگیری، پیشرفت‌هایی حاصل شود. در این راستا تقریبا راهکارها مشخص شده است. تنها عزم جدی دولت و مجلس لازم است.

هاشمی افزود: برای دو سه ماه باقی مانده تا پایان سال مشکلات اعتباری زیادی خواهیم داشت و قطعا این مشکلات به سال آینده منتقل خواهد شد. البته قول گرفته‌ایم که تجدید نظری در این زمینه صورت گیرد و توجه ویژه‌ای به بخش بهداشت و درمان شود. در این راستا برخورداری از بیمه‌ای قوی و فراگیر نیز لازم است. برخورداری از بیمه‌ای قوی و توجه به بهداشت به ویژه در حاشیه‌ شهرها و روستاها به عنوان اقدامات پیشگیرانه باید مد نظر قرار داشته باشد تا به تدریج سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت را شاهد باشیم.

وزیر بهداشت درباره اجرایی نشدن فهرست سوم داروها جهت حمایت از بیماران خاص از سوی بیمه‌ها، گفت: گویا این موضوع قبل از هماهنگی کامل با بیمه‌ها از سوی سازمان غذا و دارو اعلام شد که مورد اعتراض من نیز بود . علی‌الظاهر دکتر دیناروند مقداری در اعلام این موضوع عجله‌ کرده‌اند و قبل از هماهنگی با بیمه‌ها، پوشش حمایتی داروهای ناباروری را اعلام کردند. اعلام این موارد باید با هماهنگی کامل صورت گیرد.

وی همچنین درباره جایگاه چشم پزشکی ایران در دنیا، گفت: چشم پزشکی ایران جزو رشته‌هایی است که طی دو دهه گذشته تحول زیادی یافته است و خوشبختانه چشم پزشکان متبحری در زمینه درمان و جراحی تربیت شده‌اند. درمان و جراحی چشم پزشکی ایران هم‌تراز با کشورهای پیشرفته است.