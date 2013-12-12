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۲۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۳

میکائیلی در گفتگو با مهر:

ترافیک در تمامی نقاط شهر تبریز عادی است/ از مسافرت های غیر ضرورتی جدا خودداری شود

ترافیک در تمامی نقاط شهر تبریز عادی است/ از مسافرت های غیر ضرورتی جدا خودداری شود

تبریز – خبرگزاری مهر: رئيس پليس راهور آذربايجان شرقي گفت : هم اکنون رفت و آمد خودروها در سطح شهر تبریز عادی بوده و در هیچ نقطه از شهر شاهد ترافیک سنگینی نیستیم.

سرهنگ ناصر میکائیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : هم اکنون تمامی ماموران راهور در تمامی نقاط استان و به خصوص سطح شهر تبریز حضور دارند و کنترل ترافیک را بر عهده گرفته اند.

وی ادامه داد : از تمامی هم استانی ها خواهشمندیم از مسافرت های غیر ضروری خودداری کرده  و هم چنین تردد زیادی نیز در داخل شهر نداشته باشند و در صورت ضرورت با سرعت مطمئنه و به آرامی حرکت کنند.

میکائیلی با بیان ضرورت استفاده از زنجیر چرخ در خودرو گفت: رانندگان مناسب است قبل از شروع بارندگي و در يک مکان کم ترافيک زنجير چرخ ها را نصب کنند و چنانچه زنجير چرخ نداشته باشند از يک گوني نخي جهت رفع سرخوردگي موقتي استفاده کنند.

وی با بيان اينکه پليس راهنمايي و رانندگي همواره همراه رانندگان بوده است ، گفت: رانندگي يک کار حساس است و رانندگي در شرايط خاص نظير آب و هواي برفي و باراني حساسيت آن را دو چندان مي کند، لذا اکيدا توصيه مي‌شود از مسافرت هاي غير ضروري در فصل زمستان پرهيز شود.

کد مطلب 2194240

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