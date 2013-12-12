مصلاها نمادی از هویت مذهبی هرشهر هستند/ عدم پیش بینی افزایش جمعیت در مصلی گچساران

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی در دومین روز از سفر خود به شهرستان گچساران ظهر پنجشنبه در بازدید از مصلی نیمه تمام این شهر افزود: مصلی ها باید تراز و نماد عرضه هویت مذهبی یک کشور باشد.

وی بیان کرد: هرچه اعتبارات بیشتری برای ساخت مصلی در شهرها استفاده شود هزینه های جلوگیری از کاهش آسیب های اجتماعی کمتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه همه مسئولان وائمه جمعه گچساران در زمان حضور خود برای احداث مصلی این شهر تلاش کرده اند، اظهارداشت: با این حال در اجرای پروژه مصلی گچساران پیش بینی افزایش جمعیت در اهداف درازمدت این طرح صورت نگرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان با انتقاد از قرار داشتن محل احداث پروژه مصلی در مکانی که امکان توسعه آن به سختی انجام می گیرد، اظهارداشت:با توجه به قرار گرفتن این مصلی در اراضی شرکت نفت و گاز گچساران همکاری این شرکت در توسعه فیزیکی این مصلی لازم و ضروری است.

ملک حسینی همچنین به اختصاص اعتباریک میلیارد تومان برای مقاوم سازی این پروژه اشاره کرد و گفت: تحمیل چنین هزینه های اضافی پس از اجرای پروژه نشان از عدم کارشناسی در اجرای پروژه های عمرانی استان است.

وی ادامه داد: مسئولان مربوطه تلاش مضاعفی برای تکمیل پروژه مصلی داشته باشند تا در آینده نزدیک شاهد برپایی نماز جمعه‌ ای بزرگ و با شکوه در این مکان باشیم.

نماینده مردم کهگیلویه وبویراحمد درمجلس خبرگان رهبری تلاش های حجت‌الاسلام والمسلمیمن کاشانی برای احداث مصلی در گچساران را قابل ستایش عنوان کرد و افزود: پیش بینی امام جمعه اسبق گچساران در انتخاب مکان با توجه به تاخیرهای ایجاد شده در طرح باعث شد امروز مسئولان برای توسعه این مکان اقدام کنند.