به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای کمک به نیازمندان برنامه‌های مختلفی را در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار می‌کنیم و از روش‌های مختلفی در این راستا استفاده خواهیم کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر از تخصیص وام به نیکوکاران با هدف کمک به نیازمندان در کمیته امداد استان بوشهر خبر داد و بیان داشت: این کار به منظور توسعه کارهای خیرخواهانه صورت می‌پذیرد.

محبی بیان داشت: با عنایت به استقبال خیرین و نیکوکاران در زمینه دریافت وام از امداد و تقبل پرداخت اقساط از سوی حامیان و خیرین و صرف اعتبار وام برای کمک به نیازمندان تحت حمایت امداد وامی تحت عنوان وام خیرین توسط کمیته امداد به خیرین و نیکوکاران پرداخت می‌شود.

وی افزود: این وام برای آن دسته از حامیان و خیرینی که مایل باشند از طرف امداد وام دریافت نمایند و این وام را صرف رفع نیازمندی و مشکلات خانواده های تحت حمایت نمایند و اقساط وام ها را خود شخصا پرداخت کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر خاطر نشان کرد: با نیت خیرین در راستای رفع مشکل ضروری مانند درمان،تحصیل،خرید لوازم منزل، کمک به ساخت و تعمییر مسکن، آزاد سازی زندانیان نیازمند نیز هزینه می شود.

محبی عنوان کرد: منابع این وام توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) در قالب وام های کارگشایی، پرداخت وام محکومین و مسکن تامین می‌شود.