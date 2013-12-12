احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کشتی کشورمان قرار است از امروز پنجشنبه بیست و یکم آذر ماه نخستین دوره رقابت های کشتی فرنگی قهرمان رده سنی خردسالان کشور با عنوان جام پهلوانک ها برگزار شود.

وی افزود: بر همین اساس سالن شهدای هفتم تیر شهر تهران میزبان و پذیرای تیم ها و کشتی گیران شرکت کننده در پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی کشور جام پهلوانک ها خواهد بود، رقابت هایی که شاهد سرشاخ شدن خردسالان آینده دار کشتی کشورمان است.

دبیر هیئت کشتی استان قم اضافه کرد: اولین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام پهلوانک ها در رده سنی خردسالان تا عصر جمعه بیست و دوم آذر ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود و از قم نیز تیمی متشکل از 10 کشتی گیر خردسال روز چهارشنبه راهی این پیکارها شدند.

وی بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کشتی و همچنین شرایط برگزاری و بخشنامه این مسابقات، جدال کشتی گیران شرکت کننده در اوزان 28، 32، 35، 38، 42، 47، 53، 59، 66 و 75 کیلوگرم و البته بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

رضایی یاد آور شد: این در حالی است که کشتی گیران متولد یازدهم دی ماه سال 1379 تا دهم دی ماه سال 1381 مجاز به شرکت در این مسابقات هستند و در حالی که هر استان مجاز است با یک تیم کامل در این مسابقات شرکت کند، تهران به عنوان میزبان با دو تیم در این مسابقات حضور می یابد ولی امتیازات کشتی گیران آنها جداگانه محاسبه خواهد شد.

وی یاد آور شد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از سوی مسئولان برگزاری این رقابت ها، وزن کشی اوزان 28، 32، 35، 38، 42 و 47 کیلوگرم چهارشنبه شب بیستم آذر ماه انجام شد و مسابقات این وزن ها از صبح امروز پنجشنبه بر روی سه تشک برگزار خواهد شد.

دبیر هیئت کشتی استان قم افزود: همچنین وزن کشی اوزان 53، 59، 66 و 75 کیلوگرم عصر امروز پنجشنبه صورت می‌گیرد و و مسابقات این وزن‌ها فردا جمعه بر ر روی سه تشک برگزار خواهد شد و تمامی کشتی گیران بایستی کارت بیمه معتبر و گواهی تحصیلی خود را همراه داشته باشند.

رضایی اظهار داشت: در پایان این رقابت ها به نفرات اول تا سوم این مسابقات حکم و مدال اهداء خواهد شد، همچنین به تیم های اول تا سوم این مسابقات کاپ قهرمانی اهداء خواهد شد، فنی ترین کشتی گیر برابر جدول مسابقات انتخاب و معرفی می شود، مربی نمونه توسط کمیته اجرائی مسابقات انتخاب و معرفی و کاپ اخلاق به بهترین تیم این مسابقات با نظر میزبان و کمیته اجرائی اهداء خواهد شد.

ترکیب تیم کشتی فرنگی خردسالان قم:

وزن 28 کیلوگرم: عباس صفری

وزن 32 کیلوگرم: محمد جان قلی

وزن 35 کیلوگرم: علی عبدی

وزن 38 کیلوگرم: ابوالفضل خرمی

وزن 42 کیلوگرم: امیرحسین جبالی

وزن 47 کیلوگرم: حسین شاهسون

وزن 53 کیلوگرم: محمدحسین جلالی

وزن 59 کیلوگرم: محمدصادق عبدالهی

وزن 85 کیلوگرم: اصغر شهبازی

همچنین مهدی علیزاده، بهنام جعفری و علی جان قلی نیز به عنوان مربی تیم قم را همراهی می کنند