۲۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۱۵

دبیر سابق شورای فرهنگ عمومی توضیح داد؛

تشریح دلایل ابلاغ دیرهنگام تعطیلات سال 93/ برخی چاپخانه‌ها از چاپ تقویم منصرف شدند

در حالی که برخی چاپخانه‌ها و موسسات انتشاراتی به دلیل تاخیر شورای فرهنگ عمومی در ابلاغ تقویم مورد تائید آن برای سال 1393 دچار زیان‌های مالی شده‌اند، دبیر وقت این شورا علت تاخیر پیش آمده را تشکیل نشدن چند جلسه پیاپی شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ که باید این مناسبت‌ها را مورد تائید قرار بدهد ـ عنوان کرد.

منصور واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این پرسش که تقویم مورد تائید شورای فرهنگ عمومی برای سال 1393 در روزهای پایانی مسئولیت شما به چاپخانه‌ها و موسسات انتشاراتی کشور ابلاغ شد. این اقدام هر ساله در تابستان انجام می‌شد، چرا امسال به ماه آبان موکول شد؟ ضمن تائید این تاخیر زمانی گفت: معمولاً در سال‌های گذشته این اتفاق نمی‌افتاد و ما حداکثر در شهریورماه تقویم را در اختیار موسسات انتشاراتی قرار می‌دادیم، اما در سال جاری، چند بار جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی شکیل نشد و این موضوع سبب تاخیر در ابلاغ تقویم بوده است.

وی در توضیح بیشتر یادآور شد: از آنجا که مصوبات و مناسبت‌های تقویم، بعد از تصویب در شورای فرهنگ عمومی باید به تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی هم برسد، به همین خاطر، کار ابلاغ تقویم کمی عقب افتاد، اما تاخیر آن زیاد نبود و تقریباً می‌توان گفت حداقل در اواخر مهرماه و یا حداکثر در اوایل آبان، مناسبت‌های تقویم سال 1393 در اختیار ناشران و چاپخانه‌ها قرار گرفت.

به گزارش مهر، هر ساله مناسبت‌های تقویم رسمی کشور تا قبل از شروع نیمه دوم سال از سوی شورای فرهنگ عمومی به چاپخانه‌ها و موسسات انتشاراتی ابلاغ می‌شود. دوره تولید تقویم نیز سه ماهه سوم (پاییز هرسال) و دوره مصرف آن هم سه ماهه پایانی سال (زمستان هرسال) است.

اما امسال به دلیل تاخیر در ابلاغ تقویم مورد تائید این شورا برای سال 1393، برخی چاپخانه‌ها و موسسات انتشاراتی که اساساً ماهیت وجودی آنها چاپ تقویم و سررسید است، دچار زیان‌های مالی شده‌اند و برخی دیگر هم با تغییر خط تولید خود، از چاپ تقویم‌های سال آینده منصرف شده‌اند که این مسئله احتمال بروز مشکلات در چاپ تقویم و سررسید در ماه‌های پایانی سال را تقویت می‌کند.

واعظی که دو هفته پیش و پس از 6 سال تصدی مسئولیت دبیری شورای فرهنگ عمومی کشور، از این سمت کنار گذاشته شد، همچنین درباره احتمال ماندنش در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به عنوان دبیرکل این نهاد، گفت: این مسئله بستگی به نظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد و ایشان تاکنون در این باره با بنده صحبتی نکرده‌اند.

