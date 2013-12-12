  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۷

محاکمه سیف الاسلام قذافی به 8 اسفند موکول شد

محاکمه سیف الاسلام قذافی به 8 اسفند موکول شد

رسانه های خارجی از تعویق محاکمه سیف الاسلام قذافی به تاریخ 8 اسفند خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، دادگاه لیبی وابسته به شبه نظامیان این کشور، محاکمه سیف الاسلام قذافی پسر معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی را تا 27 فوریه (8 اسفند) به تعویق انداخت.

سیف الاسلام قذافی از اواخر انقلاب لیبی تاکنون نزد یک گروه از شبه نظامیان در الزنتان بازداشت است. وی در دادگاه دیگری در طرابلس به طور غیابی محاکمه می شود زیرا شبه نظامیان الزنتان با تحویل وی به دادگاه طرابلس به دلیل ضعف حکومت مرکزی مخالف هستند.

خاطرنشان می شود سیف الاسلام همچنین به اتهام ارتکاب جنایات ضد بشری از سوی دادگاه جنایی لاهه تحت پیگرد قرار دارد.

کد مطلب 2194263

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها