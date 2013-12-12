محاکمه سیف الاسلام قذافی به 8 اسفند موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، دادگاه لیبی وابسته به شبه نظامیان این کشور، محاکمه سیف الاسلام قذافی پسر معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی را تا 27 فوریه (8 اسفند) به تعویق انداخت.

سیف الاسلام قذافی از اواخر انقلاب لیبی تاکنون نزد یک گروه از شبه نظامیان در الزنتان بازداشت است. وی در دادگاه دیگری در طرابلس به طور غیابی محاکمه می شود زیرا شبه نظامیان الزنتان با تحویل وی به دادگاه طرابلس به دلیل ضعف حکومت مرکزی مخالف هستند.

خاطرنشان می شود سیف الاسلام همچنین به اتهام ارتکاب جنایات ضد بشری از سوی دادگاه جنایی لاهه تحت پیگرد قرار دارد.