کیفیت ساخت منازل زلزله زده مطلوب است/ در ساخت منازل مسکونی تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر ظهر پنجشنبه از مناطق زلزله زده شنبه و طسوج بازید کرد و از نزدیک در جریان روند بازسازی مناطق قرار گرفت.

دکتر مصطفی سالاری در ابتدای ورود به شهرستان دشتی مورد استقبال فرماندار و مسئولین محلی قرار گرفت و سپس عازم شنبه زلزله زده شنبه شد.

سالاری در بدو ورود به این شهر مورد استقبال مردم شهر زلزله زده قرار گرفت و سپس در گلزار شهدای این حضور پیدا کرد و با شهدای والامقام تجدید میثاق کردند.

وی همچنین از روند قبور جانباختگان حادثه دلخراش بازدید کردند و برای شادی روح آنها فاتحه ای قرائت کردند.

شهردار شنبه نیز در گزارشی از روند ساخت یادمان جانباختگان زلزله ارائه کرد و گفت:جهت اتمام این پروژه 600 میلیون ریال اعتبار نیاز است که تاکنون 300 میلیون ریال آن تخصیص داده شده است.

استاندار بوشهر نیز خواستار تسریع در این پروژه شد و از شهردار شنبه خواست در اعتباریاد شده صرفه جویی شود.

مصطفی سالاری خاطرنشان کرد: مشکلات موجود توسط معاونین استاندار و مسئولین پیگیری خواهد شد و جای هیچ دغدغه ای نیست.

وی بیان داشت: وظیفه دانستم در اولین ساعات کاری‌ام به هم استانی‌هایم در شهر زلزله زده شنبه سر بزنم و ابراز هم دردی با خانواده‌های جانباختگان کنم و از مسئولین زحمتکش استان، استاندار سابق استان، مدیران قبلی و همکاران فعلی استان تقدیر و تشکر کنم.

سالاری ادامه داد: با توجه به انتظارات مردم و مشکلات موجود در روند بازسازی‌ها تسریع خواهد شد و تا رسیدن فصل زمستان سر پناه دائمی برای مردم ایجاد خواهد شد.

وی بیان کرد: کیفیت ساخت منازل مسکونی مطلوب است که نشان از نظارت جدی مسئولین ذیربط بوده است.

سالاری از مدیران خواست مواردی که تعهد شده پیگیری تا در اسرع وقت اقدام شود.

مردم شهر شنبه نیز با تقدیر ازاولین سفر استاندار جدید به این شهر زلزله از خدمات استاندار سابق و مدیران تقدیر کردند خواستار تسریع در برخی از مشکلات موجود شدند.