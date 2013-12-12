حریفان صبا در لیگ امید کشور مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای مرحله دوم از فصل جاری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال رده سنی امید باشگاه‌های کشور به زودی آغاز می‌شود و طی آن صبای قم در کنار هفت تیم دیگر برای صعود به لیگ برتر فوتبال امید کشور تلاش می کند.

امسال در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال رده سنی امید باشگاه‌های کشور 22 تیم حضور داشتند که در چهار گروه به شکل دوره‌ای و در قالب دیدارهای رفت و برگشت برای کسب مجوز صعود به مراحل بالاتر با یکدیگر به رقابت پرداختند و سرانجام از بین آنها هشت تیم راهی مرحله دوم شدند.

امیدهای صبای قم در حالی امسال حضور در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال رده سنی امید باشگاه‌های کشور را تجربه می‌کنند که در این تیم بازیکنان مطرحی حضور دارند و از امیدهای فوتبال قم در آینده و از پشتوانه‌های صبای قم به شمار می‌روند.

تیم صبای قم در سال 90 در راه صعود به مسابقات لیگ دسته اول فوتبال امیدهای کشور میزبان مرحله نهایی مسابقات لیگ دسته یک این رده سنی بود که رقابت‌های آن اردیبهشت‌‌ماه در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شد.

در پایان مرحله نهایی آن مسابقات که به مدت پنج روز در قم برگزار شد، از بین تیم‌های صبای قم، ماشین‌سازی تبریز، ملی حفاری اهواز، پیام ارتباطات شیراز و فولاد یزد، در نهایت دو تیم ماشین‌سازی تبریز و صبای قم راهی لیگ دسته اول فوتبال امیدهای کشور شدند.

صبا دو سال در رقابت های لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور حضور داشت تا اینکه به لیگ دسته اول سقوط کرد و صبا از امسال با حضور حسین گنجیان بار دیگر قصد دارد به لیگ برتر صعود کند در حالی که این تیم مرحله اول لیگ دسته اول امسال را با موفقیت پشت سر گذاشته و حالا در مرحله دوم حریفان خود را شناخته و می خواهد به لیگ برتر باز گردد.

گروه اول: مس کرمان، ابومسلم مشهد، شهرداری اردبیل و کارون خوزستان

گروه دوم: صبای قم، مس رفسنجان، شهرداری یاسوج و شهرداری تبریز

