تشکل های زیست محیطی البرز برای حضور در نمایشگاه بین المللی محیط زیست اقدام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پسندیده با اعلام این خبر ضمن دعوت از سازمانها، نهادها، تشکلهای زیست محیطی و صنایع و شرکتهای مرتبط با محیط زیست در استان البرز که در راستای حفاظت محیط زیست اقدامات موثری را به انجام رسانیده اند، گفت: این نمایشگاه با هدف بستر سازی مناسب برای مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست، معرفی توانمندی‌های زیست محیطی در بخش خدمات فنی و مهندسی، آشنایی با مدیریت‌های زیست محیطی و ارایه راهکارهای اصولی و عملی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست از تاریخ 24 تا 27 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران به میزبانی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می شود.



پسندیده همچنین از علاقه مندان و حامیان محیط زیست استان البرز جهت بازدید از این نمایشگاه دعوت بعمل آورد و در خصوص نحوه حضور متقاضیان غرفه های سیزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست یادآور شد جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88552876 – 88705956 – 88705923 (شرکت مانی تدبیر سازه ) مجری نمایشگاه تماس بگیرند.

