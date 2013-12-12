برگزاری رزمایش "بیت المقدس" در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پازوکی صبح پنجشنبه در حاشیه این رزمایش در گفتگو با مهر افزود: برگزاری رزمایش گردانهای بیت المقدس در سطح کشور ناشی از تاثیر گذاری فرهنگ شهادت و ایثار در جامعه است.

وی تصریح کرد: اینگونه برنامه ها در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه موثر بوده و این حرکتها مردم و نظام را در برابر تهاجمات فرهنگی دشمنان بیمه می کند.

پازوکی ادامه داد: اجرای اینگونه برنامه های فرهنگی، رزمایش ها، بازسازی عملیاتهای دوران دفاع مقدس و برگزاری نمایشگاهها جامعه اسلامی را در مقابل تهاجم فرهنگی غرب مصون کرده و از انحراف جوانان جلوگیری می کند.

سرپرست فرمانداری ویژه بروجرد افزود: همگی وظیفه داریم در برگزاری برنامه های فرهنگی که به به ترویج فرهنگ غنی شهادت و ایثار کمک می کند مشارکت داشته باشیم.

وی تصریح کرد: حضور همه جانبه مسئولان در این رزمایش گامی در ترویج و تداوم فرهنگ شهادت در جامعه است.

پازوکی در پایان خواستار آماده باش کامل بیمارستانهای بروجرد شد تا در مواقع لزوم و ایجاد حادثه مجروحین احتمالی این رزمایش را پذیرش کنند.