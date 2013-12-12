مراسم چهلمین روز درگذشت عسگراولادی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین روز درگذشت حبیب امام و رهبری مرحوم حبیب الله عسگراولادی دبیرکل پیروان خط امام و رهبری دقایقی پیش در مسجد امام جعفر صادق (ع) واقع در میدان فلسطین تهران آغاز شد.

برخی از شخصیتهای سیاسی همچون آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، علی اکبر ناطق نوری، حسین فدایی، مجید انصاری، حمید انصاری، مرتضی نبوی، کفاشیان، هاشمی استاندار تهران، علی سلیمانی و محسن رفیق دوست و الواری در این مراسم حضور یافتند.

مرحوم حبیب الله عسگراولادی در سن 82 سالگی به علت بیماری قلبی 40 روز پیش دار فانی را وداع گفت.