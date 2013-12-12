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۲۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۳

هاشمی:

استراتژی توسعه غرب مازندران دچار سردرگمی است

استراتژی توسعه غرب مازندران دچار سردرگمی است

تنکابن - خبرگزاری مهر: فرماندار ویژه تنکابن گفت: آنچه غرب مازندران با آن درگیر است بحث سردر گمی بوده که هنوز معلوم نیست استراتژی توسعه آن بر چه محوری قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم هاشمی ظهر پنجشنبه در مراسم معارفه شهردار شیرود افزود: آیا باید مدیران در بخش گردشگری نگاه خود را معطوف کنند یا در بخش کشاورزی و این امر باعث ایجاد خلل در پیشرفت منطقه می شود.

وی اضافه کرد : مدیران کشوری در بحث تخصیص اعتبارات باید به منطقه غرب مازندران نگاه ملی داشته باشند.

 وی از امیر جعفر قلی نژاد شهردار شیرود بعنوان نیروی جوان و فزرند شهید یاد کرد و اظهار امیدواری کرد : که با حضور نیروهای جوان در سمت شهردار شهر نوپای شیرود متحول شود.

امام جمعه تنکابن نیز گفت: مسئله مهم دنیای امروز ، توسعه یافتگی کشور ها است و کشورهای پیشرفته دنیا به این مهم دست یافته اند.

 حجت الاسلام سید داوود شاهچراغی افزود: اما نکته حایز اهمیت در امر توسعه رعایت بعد مادی و معنوی است به این معنا که هر دو بعد باید به یک میزان در کشورها  توسعه یابند تا دچار مشکل نشوند.

وی اضافه کرد : شوراهای اسلامی باید براین امر توجه و دقت نظر داشته باشند و سکاندار سازندگی و عمران و ترویج دهنده مسایل فرهنگی باشند.
 
گفتنی است امیر جعفر قلی نژاد  طی حکمی از سوی استاندار به سمت شهردار شیرود منصوب شد.

کد مطلب 2194294

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