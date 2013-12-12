استراتژی توسعه غرب مازندران دچار سردرگمی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم هاشمی ظهر پنجشنبه در مراسم معارفه شهردار شیرود افزود: آیا باید مدیران در بخش گردشگری نگاه خود را معطوف کنند یا در بخش کشاورزی و این امر باعث ایجاد خلل در پیشرفت منطقه می شود.



وی اضافه کرد : مدیران کشوری در بحث تخصیص اعتبارات باید به منطقه غرب مازندران نگاه ملی داشته باشند.



وی از امیر جعفر قلی نژاد شهردار شیرود بعنوان نیروی جوان و فزرند شهید یاد کرد و اظهار امیدواری کرد : که با حضور نیروهای جوان در سمت شهردار شهر نوپای شیرود متحول شود.

امام جمعه تنکابن نیز گفت: مسئله مهم دنیای امروز ، توسعه یافتگی کشور ها است و کشورهای پیشرفته دنیا به این مهم دست یافته اند.



حجت الاسلام سید داوود شاهچراغی افزود: اما نکته حایز اهمیت در امر توسعه رعایت بعد مادی و معنوی است به این معنا که هر دو بعد باید به یک میزان در کشورها توسعه یابند تا دچار مشکل نشوند.



وی اضافه کرد : شوراهای اسلامی باید براین امر توجه و دقت نظر داشته باشند و سکاندار سازندگی و عمران و ترویج دهنده مسایل فرهنگی باشند.



گفتنی است امیر جعفر قلی نژاد طی حکمی از سوی استاندار به سمت شهردار شیرود منصوب شد.