پاس همدان در مصاف با دلوار کشتی جنوب شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پاس همدان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان پنج شنبه، 21 آذرماه در همدان به مصاف تیم دلوار کشتی جنوب بوشهر رفت که در نتیجه بازی را یک بر صفر به حریف خود واگذار کرد.

تیم بانوان پاس همدان در حالی به مصاف تیم دلوار کشتی جنوب بوشهر رفت که با انجام 12 بازی و کسب 19 امتیاز در رده پنجم جدول قرار داشت.

همچنین تیم دلوار کشتی جنوب نیز با انجام 11 بازی و یک بازی کمتر از تیم بانوان پاس همدان و با کسب 25 امتیاز در رده چهارم جدول جای گرفته بود.

با توجه به اینکه دیدار بین دو تیم پاس همدان و دلوار کشتی جنوب بوشهر برای تیم پاس از اهمیت زیادی برخوردار بود و تیم پاس همدان می توانست با شکست تیم دلوار کشتی جنوب بوشهر به جایگاه بهتری در جدول برسد اما متاسفانه نتوانست از این بازی نتیجه ای بگیرد.

بازی بین دو تیم پاس همدان و دلوار کشتی جنوب بوشهر را شیوا یاری، سلما رضوی، مهناز ذکایی و سرور ساعدی قضاوت کردند.