به گزارش خبرنگار مهر، محمت هولکیاوز ظهر پنجشنبه در همایش مروری برآمار نیروی کار در دانشگاه خلیج فارس بوشهر بر لزوم توجه و برنامهریزی برای قشر سالمند تاکید کرد و اظهار داشت: سالمندان میتوانند تجربیات خود را به جوانان انتقال دهند و به کارآمدی آنها بیافزایند.
وی بر لزوم تکریم افراد خردمند تاکید کرد و بیان داشت: بازنشستگان همچنان میتوانند مولد باشند و دولتها در کشورهای توسعه یافته باید از این افراد در فرایند تولید و توسعه اقتصادی استفاده کنند و در کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه و ایران، دولتها هنوز برنامه مشخصی برای استفاده از تجربیات افراد سالمند ندارند.
نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ادامه داد: دوران سالمندی زمان چالش نیست و باید برای سالمندان در این دوران برنامه ریزی مناسب صورت بگیرد و از ظرفیتهای انها به عنوان یک فرصت برای کشور استفاده شود.
وی با اشاره به تهیه چهار گزارش تحلیل وضعیت عمقی با همکاری پژوهشکده آمار و دانشگاه تهران از ابتدای سال 2013 میلادی، بیان داشت: تحلیل اجتماعی- جمعیتی، اقتصادی، وضعیت سلامت و تحلیلهای مربوط به سازمانهای اجرایی و قوانین از جمله این برنامهها است.
دکتر افشاری دبیر همایش "مروری بر آمارهای کار" نیز طی سخنانی به تشریح چگونگی برگزاری همایش پرداخت و گزارشی از وضعیت علمی گروه آمار دانشگاه خلیج فارس ارائه کرد.
همچنین دکتر محمدزاده رئیس انجمن آمار ایران در نشستی پرسش و پاسخی با دانشجویان آمار دانشگاه خلیج فارس شرکت کرد و به سئوالات آنها پاسخ داد.
در ادامه دکتر ذبیح الله قائمی معاون طرح های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران، دکتر فریبا السادات بنی هاشمی مدیر کل دفتر آمارهای جمعیت، سرشماری و نیروی کار مرکز آمار ایران و دکتر علیرضا زاهدیان رئیس پژوهشکده آمار ایران طی سخنانی به چگونگی وضعیت نیروی کار با توجه به پژوهشها و تحقیقات صورت گرفته و با نگاه آماری پرداختند.
همایش "مروری بر آمارهای کار" با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه خلیج فارس و علاقمندان به علم آمار در دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.
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