خرید 24 هواپیمای آموزش نظامی از کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نوری المالکی نخست وزیر عراق از امضای توافقنامه با کره جنوبی برای خرید 24 هواپیمای آموزش نظامی خبر داد. دفتر نخست وزیری عراق با اعلام این خبر افزود: نوری المالکی در جریان کنفرانس خبری مشترک امروز خود با "لی یونگ جول" وزیر صنایع نظامی کره جنوبی به تشریح این خبر پرداخت.

وی در ادامه گفت: این هواپیماها از نوع "تی 50" هستند و برای آموزش نظامی خریداری شده اند. ما بر این باوریم بهترین هواپیما را برای هدف های آموزشی انتخاب کرده ایم.

مالکی خاطرنشان کرد: با خریداری این هواپیماها، نیروی هوایی عراق گام بزرگی را به سوی تقویت زیرساخت های خود طی می کند. از سوی دیگر لی یونگ جول وزیر صنایع نظامی کره جنوبی گفت: هواپیماهای تی 50 از پیشرفته ترین هواپیماهای موجود در دنیا محسوب می شود و خواهد توانست از آسمان و زمین عراق دفاع کند.