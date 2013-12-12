138 هزار دانش آموز در مدارس سمپاد کشور تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نستوه صبح پنج شنبه در حاشیه سومین گردهمایی مدیران مدارس سمپاد استان سمنان در سال تحصیلی 92-93 که در شهرستان دامغان برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 138 هزار دانش آموز در 664 مدرسه سمپاد کشور معروف به مدارس استعدادهای درخشان دخترانه و پسرانه تحصیل می کنند گفت: مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان وزارت آموزش آموزان با استعداد و برتر را در کشور بر عهده دارد.

وی با بیان این مطلب که مدارس سمپاد در گذشته مرکز استعدادهای درخشان بودند و با مصوبه شورای عالی اداری در سال 1389 تغییر نام پیدا کردند افزود: این مرکز از آغاز فعالیت در کشور و در مدارس سمپاد فارغ التحصیلان متعددی داشته و این افراد اکنون در بخش های مختلف کشور شامل بخش های کشاورزی، صنعت، مدیریت و فنی مشغول بکار شده اند و افتخاری بزرگ برای این مرکز است که چنین افرادی را تربیت و تحویل جامعه داده است.

معاون آموزشی مرکز ملی استعداد های درخشان کشور با تاکید بر اینکه نگاه مرکز ملی استعدادهای درخشان کشور بر کیفیت است نه کمیت خاطرنشان کرد: توسعه کمی به اندازه میزان در مدارس سمپاد کشور انجام گرفت و هر کجا که استاندارهای لازم موجود بود بر ایجاد و راه اندازی مدارس سمپاد در کشور که همانا توسعه کمی بوده اقدام شد و اکنون تلاش بر کار است و به صورت ویژه به این موضوع توجه می شود.

نستوه با یادآوری این مطلب که سه موضوع اصلی با هدف رشد و ارتقا دانش آموزان در دستور کار مدارس سمپاد قرار دارد تصریح کرد: اجرای برنامه های پرورش با هدف تامین و تعمیق برنامه های قرآنی، تحقیق و پژوهش و علمی به عنوان سه موضوع اصلی که در گذشته وجود داشت.

وی با تاکید بر اینکه اکنون در حال تقویت آن در مدارس سمپاد هستیم که دستوالعمل آن نیز مجدد به این مدارس ارسال و ابلاغ شده است عنوان کرد: یکی از نکات مهم این مرکز که به آن توجه خاصی شده بعد علمی دانش آموزان است.

معاون آموزشی مرکز ملی استعداد های درخشان کشور در خاتمه اذعان داشت: دانش آموزان با تقویت بنیه علمی می توانند در جشنواره خوارزمی و المپادهای علمی و ادبی شرکت و موفقیت هایی را کسب کنند.