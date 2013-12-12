استفاده بهینه از فضای مجازی باعث تقویت اقتصاد کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر جلالی عصر پنجشنبه در همایش تجارت در فضای مجازی که با محوریت تجارت الکترونیک و در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت:در حالی که در در عصر حاضر 40 درصد زندگی افراد جوامع مختلف متعلق به فضای مجازی است، متاسفانه در کشور ما هنوز زندگی بصورت سنتی ادامه دارد و از ضررهایی که در آینده به این دلیل متوجه ما خواهد شد، غافل هستیم.

وی خاطرنشان کرد: تا سال 2030 میلادی، 60 درصد و تا سال 2050 نیز 90 درصد زندگی انسان در فضای مجازی سپری می شود.

دکتر جلالی با تاکید بر اینکه دانش مهم ترین رکن برای توسعه و پیشرفت کشور در عصر حاضر است، یادآور شد: امروزه بیشترین ارتباطات و تعامل ها در میان جوامع در دنیای مجازی صورت می گیرد و ایران نیز اگر به دنبال توسعه و پیشرفت است نباید از این غافله عقب بماند.

در ادامه این همایش رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، استفاده از فناوری ارتباطات را نیاز امروز جوامع بیان کرد و اظهار داشت: نحوه صحیح استفاده از این فناوری باید به همگان آموزش داده شود.

کیوان کاشفی با بیان اینکه کشورهایی که در عصر حاضر از این فناوری در روابط اقتصادی خود استفاده نمی کنند متوجه ضررهای فراوانی خواهد شد، خاطرنشان کرد: بر این اساس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در تلاش است تا با برگزاری نشست های آموزشی مختلف گامی مهم در این راستا بر دارد.

وی یادآور شد: علاوه بر همایش امروز، تا پایان سال جاری دو نشست آموزشی دیگر با همت اتاق بازرگانی استان در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

کاشفی در پایان گفت: همایش اصول و فنون مذاکره در جامعه تجارت با حضور استاد حسین کیان و همایش اصول و مبانی بازاریابی فروش با حضور مهندس مجید کاظمی نام این دو نشست است که به ترتیب در روزهای ششم دی و 17 بهمن ماه سال جاری در کرمانشاه برگزار خواهد شد.