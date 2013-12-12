زمین لرزه ای 4 ریشتری هجدک را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، با فعال شدن دوباره یکی از گسله های گل بزرگ کوهبنان زمین لرزه ای ساعت 15 و 11 دقیقه و با شدت چهار ریشتر روستهای هجدک در نزدیکی شهر کرمان را تکان داد.

کانون این زمین لرزه در عمق 13 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 30.82 در جه طول جغرافیایی و 56.84 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

فاصله این روستا تا شهر یک میلیون نفری کرمان تنها 12 کیلومتر است.

این منطقه بعد از زمین لرزه زرند شاهد زمین لرزه ای شدید بود که موجب کشته و زخمی شدن صدها نفر در شهرستان زرند شد.

کرمان 18 گسل فعال دارد و یک سوم تلفات ناشی از زمین لرزه های یکصد سال گذشته کشور در این استان روی داده است.