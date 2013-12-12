  1. استانها
  2. کرمان
۲۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۳۹

ساعاتی قبل/

زمین لرزه ای 4 ریشتری هجدک را لرزاند

زمین لرزه ای 4 ریشتری هجدک را لرزاند

کرمان - خبرگزاری مهر: زمین لرزه ای به شدت چهار ریشتر ساعاتی قبل روستاهی هجدک در نزدیکی شهر کرمان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، با فعال شدن دوباره یکی از گسله های گل بزرگ کوهبنان زمین لرزه ای ساعت 15 و 11 دقیقه و با شدت چهار ریشتر روستهای هجدک در نزدیکی شهر کرمان را تکان داد.

کانون این زمین لرزه در عمق 13 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 30.82 در جه طول جغرافیایی و 56.84 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

فاصله این روستا تا شهر یک میلیون نفری کرمان تنها 12 کیلومتر است.

این منطقه بعد از زمین لرزه زرند شاهد زمین لرزه ای شدید بود که موجب کشته و زخمی شدن صدها نفر در شهرستان زرند شد.

کرمان 18 گسل فعال دارد و یک سوم تلفات ناشی از زمین لرزه های یکصد سال گذشته کشور در این استان روی داده است.

 

کد مطلب 2194330

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها