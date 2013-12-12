شایسته سالاری و ولایت مداری ارزش های مهم برای انتصاب مدیران دستگاهها است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعبد زمانیان ظهر روز پنج شنبه در جلسه شورای ادرای شهرستان شهرکرد در فرمانداری شهرکرد با اشاره به اهمیت تکریم اریاب رجوع عنوان کرد: همه مسئولان و کارکنان ادارات و نهاد های دولتی باید مطالبات مردمی را بررسی و پیگیری کنند.

وی در ادامه گفت: دستگاه های اجرایی باید وظایف خود را به خوبی انچام دهد و با اکرام و احتر ام مطالبات مراجعین به ادارات را بررسی کنند.

وی افرود: باید مسئولین پاسخ شفاف و روشتی را به ارباب رجوع ادارات بدهند و به تکریم ارباب رجوع توجه شود.



نماینده مردم شهر کردبیان کرد: یرای انتصاب مدیران ارزش های اسلامی، ولایت مداری و شایسته سالاری در نظرگرفته شود.

وی اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی برگرفته از ولایت است وباید برای قرب الهی و با ولایت مداری به خلق خدا خدمت شود.



وی در ادامه گفت: مشروعیت دولت ما برگرفته از نظام جمهوری اسلامی و ولایت مداری است.



زمانیان اذعان داشت: باید یه مناطق روستایی سرکشی شود و با دهیاران روستا برای بررسی مطالبات مردم در ارتباط بود.



وی افزود: شورای شهر روستا و دهیاران باروشهای توانمند برای ارتباط میان مردم ومسئولان هستندو می توانند مطالبات خود را از طریق شورا شهر روستا و دهیاران بررسی کنند.



نماینده مردم شهرکرد گفت: ما با انتقال آب مازاد استان مخالف نیستم و اما با احداث تونل مخالف هستیم زیرا احدات تونل غیر کارشناسی است و آثار مخرب زیست محیطی و کم آبی را به وجود خواهد آورد.



کمیته های پژوهش در شهر های شهرستان تشکیل شده است

فرماندار شهرستان شهرکرد نیز در این جلسه گفت: کمیته های پژوهش در شهرهای شهرستان تشکیل شده است.



مراد کاظمی با اشاره به فرضیه امر یه معروف و نهی از منکر، عنوان کرد : امر یه معروف و نهی ار منکر یک فریضه الهی است و باید در جامعه بدان توجه ویژه شود.



وی در ادامه با اشاره یه احادیث ائمه اطهار، اظهار داشت: هرکسی که با دست و زبان خود امربه معروف و نهی از منکر نکند مرده ایی در میان زندگان است.



وی افزود: امر یه معروف و نهی از منکر وظیفه همه انسان ها است و باید امر یه معروف و نهی ار منکر در جامعه گسترش داده شود.



فرماندار شهرستان شهرکرد اذعان داشت :25 آذر ماه روز پژوهش است و کمیته های پژوهش در شهر های شهر های شهرستان تشکیل شده است و ادارات باید تحقیق ، پژوهش وفتاوری زا گسترش دهد.



وی با اشاره به 27 آذر سالروز شهادت آبت الله مفتح اظهار داشت:روز شهادت آیت الله مفتح روز وحدت حوزه نامگذاری شده است.



وی بیان کرد: حوره و دانشگاه باهم آمیخیته شده است و وحدت یکپارچه ایی در بین حوزه و دانشگاه وجود دارد.



مراد کاظمی با اشاره به انتصاب مدیران گفت: ماشالله پرنو بعنوان مدیر منابع طبیعی و آبخیرداری شهرستان شهرکرد ،حسین کاووسی بخشدار شهر فرخشهر ، شیرزاد خسروی شهردار شهر کیان، هادی مهربان به عنوان شهر دار شهر طاقانک و اسماعیل طاهری شهردار سودجان منصوب شده اند.