دولت وزن تحریم ها را در مشکلات اقتصادی سنگین نکند/ ارز زیر 3 هزار تومان برای سیاست تک نرخی مناسب است

یحیی آل اسحاق در حاشیه مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم عسگراولادی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه عملکرد اقتصادی دولت را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: مسائل کالاهای اساسی و ذخیره آنان یکی از نگرانی هایی بوده که دولت توانسته این دغدغه را رفع کند.

آل اسحاق ادامه داد: دولت توانسته است از نوسانات کالاهای اساسی جلوگیری کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: دولت توانسته است جلوی نوسانات نرخ ارز را بگیرد و برخی از موارد نظام بانکی را که عملیاتی نشده است جهت گیری خوبی به آن ببخشد.

وی توجه به بخش خصوصی را یکی از نقاط مثبت دولت نامید و گفت: دولت مسائل اقتصادی را به مسائل بین المللی ربط داده در حالی که فقط 30 درصد مشکلات مربوط به تحریم ها و مسائل بین المللی است و 70 درصد آنان مربوط به مشکلات داخلی است بنابراین سنگین کردن وزن 30 درصد خارج از احتیاط است.

آل اسحاق در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه توصیه شما به دولت برای رفع معضلات اقتصادی چیست، گفت: توصیه من به دولت این است که به نظام بانکی توجه بیشتری داشته باشد چرا که همه دستگاهها باید قبول کنند بانک مرکزی نخ تسبیح نظامات بانکی است و باید مورد هدایت و حمایت قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نظر شما در مورد نرخ ارز تعیین شده در بودجه 93 چیست، گفت: اگر نرخ ارز مبادلاتی در جهت تک نرخی کردن ارز و دلار پایین تر از 3 هزار تومان باشد قدم مثبتی است و به گفته آقای سیف در نیمه دوم سال 93 قرار است نرخ ارز تک نرخی شود.

آل اسحاق در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه سیاست ها و بخشنامه های دولت مثبت بوده است.