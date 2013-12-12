18 کشته و زخمی در انفجار شمال بغداد/بازداشت 22 فرد تحت تعقیب در نینوا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک منبع نظامی عراق اعلام کرد که یک فرد انتحاری خود را در نزدیکی ایست بازرسی در شمال بغداد منفجر کرد. بر اثر این انفجار دستکم 6 سرباز کشته و 12 تن زخمی شدند.

پلیس عراق همچنین اعلام کرد که 3 فرد تحت تعقیب در شمال و شرق فلوجه بازداشت شدند. از استان صلاح الدین نیز خبر می رسد که 22 فرد تحت تعقیب در نینوا بازداشت شدند. در جریان این عملیات مواد منفجره و کمربندهای انفجاری کشف و ضبط شد.

از سوی دیگر فرماندهی عملیات بغداد اعلام کرد که 2 گروه تروریستی را در این شهر شناسایی و بازداشت کرده است. نیروهای ارتش عراق همچنین توانستند یک حمله مسلحانه به یکی از ایست های بازرسی در غرب کرکوک را خنثی کنند.